La tortuga Tuk Tuk vuelve al mar en Calp
La suelta, impulsada por el Observatorio de Ciudades Resilientes y Sostenibles y la Fundación Oceanogràfic, cierra un programa educativo de concienciación ciudadana y acción climática
"Tuk Tuk" ha vuelto al Mediterráneo. Los estudiantes de Calp bautizaron a esta tortuga con ese original nombre. "Tuk Tuk" suena un poco como "toc, toc": un aldabonazo de concienciación ambiental. Su suelta ha cerrado un programa de educación y de compromiso de protección del mar, el medio ambiente y el Mediterráneo. Lo ha impulsado el Observatorio de Ciudades Resilientes y Sostenibles. Ese observatorio está en Calp. Han colaborado el ayuntamiento, Go2 by Global Omnium y la Fundación Oceanogràfic. La suelta de la tortuga culminó los actos de la III edición del concurso escolar "goCalp", que premia proyectos sostenibles que preservan la biodiversidad y que ofrecen respuestas al cambio climático. Esos proyectos los realizan estudiantes de la Comunitat Valenciana.
El concurso forma parte de las acciones de sensibilización incluidas en el Plan de Adaptación al Cambio Climático de Calp, certificado conforme a la norma internacional UNE-ISO/TS 14092:2021. Este reconocimiento sitúa al municipio como referente internacional en planificación climática local. De hecho, ha sido el primero que ha logrado esta certificación.
La labor del Arca del Mar
La jornada de clausura comenzó con una bienvenida de los centros participantes y una sesión divulgativa centrada en la labor fundamental que desarrolla el Área de Recuperación y Conservación de Animales del Mar (Arca del Mar) de la Fundación Oceanogràfic.
Tanto la concejalía de Medio Ambiente de Calp como el equipo de la Fundación Oceanogràfic insistieron en el protocolo esencial para salvar tortugas o fauna marina. Lo primero que hay que hacer es llamar al 112, que activa a los expertos en varamientos.
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