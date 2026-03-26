Xàbia contrató seguridad privada para evitar que los okupas vivieran en la obra en ruinas del auditorio

El auditorio de Xàbia, un fiasco. Se quedó en el esqueleto. Y ya hace años. Pero un edificio en los huesos puede ser una solución a la intemperie. Se colaron okupas. El ayuntamiento tuvo que contratar a una empresa de seguridad privada para evitar que los sintecho se instalaran en la ruina del auditorio. La concejala de Servicios Sociales, Raquel Violero, del PP, ha afirmado hoy en el pleno que allí estas personas corrían peligro y más después de las lluvias y de que parte de los cimientos de la obra inacabada se inundaran.

El portavoz del PSPV de Xàbia, José Chulvi, ha reprochado hoy en el pleno al gobierno local (PP y Ciudadanos por Jávea) que haya gastado 46.855 euros en pagar a dedo a una empresa de seguridad privada. Ha dicho que 27.000 euros de esa cantidad corresponden a la vigilancia del auditorio. "Es desmesurado", ha dicho Chulvi, que se ha mostrado sorprendido de la "casualidad" de que, según ha afirmado, la empresa de seguridad sea del candidato del PP a la alcaldía de Fageca.

El concejal de Seguridad, Juan Ortolá, de Ciudadanos por Jávea, ha respondido que desconoce que el dueño de esa mercantil tenga vinculación política. Ha afirmado que él no es ni del PP ni del PSOE y que estas facturas son de su departamento y que la alcaldesa, la popular Rosa Cardona, no es responsable. Ha asegurado, por tanto, que no se puede inferir trato de favor a nadie.

Chulvi ha insistido en la anomalía de pagar a dedo a una misma empresa por servicios de vigilancia que también se han llevado a cabo en la oficina de atención al ciudadano y en el cementerio municipal. Ha lamentado que no se haya realizado expediente de contratación y que esta situación se haya mantenido durante casi un año.

Sin enterradores

El concejal de Seguridad y la alcaldesa, Rosa Cardona, del PP, han insistido en que era urgente contar con vigilancia privada ante la falta de personal municipal. Ortolá ha dicho que en el cementerio se quedaron sin enterradores y que incluso se tuvo que pagar a un autónomo especializado en entierros para dar sepultura a fallecidos. El concejal de Servicios Municipales, Juanjo García, ha insistido también en la falta de personal del cementerio y ha dicho que él mismo tuvo que ir a retirar cubos. Ha dicho que, por fin, se ha contratado a un nuevo enterrador y el cementerio vuelve a funcionar con cierta normalidad.

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Mientras, el concejal de Seguridad ha asegurado que se ha iniciado el expediente para contratar a una empresa de seguridad privada y regularizar esta situación.