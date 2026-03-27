Adiós a la casa Poquet Beltrán de Calp: la empresa cumple religiosamente y no deja ni un escombro
Los trabajos han terminado justo a tiempo y no entorpecerán las procesiones de Semana Santa
De eso se trataba, de cumplir religiosamente. Viernes de Dolores. No queda ni un escombro. La casa Poquet Beltrán de Calp ha desaparecido en cinco días. No queda ni un escombro. La empresa se puso el lunes en serio con la demolición. Este viernes ya no debía quedar allí ni medio cascote. Y hoy la parcela está despejada. Se vallará. El derribo está totalmente acabado. Estos trabajos no entorpecerán el paso de las procesiones de la Semana Santa calpina.
Eso sí, se hace extraño el hueco, el vacío. Y también chirría la pared medianera de ladrillo de la casa contigua. La casa Poquet Beltrán formaba parte de la trama del casco antiguo de Calp. No tenía valores arquitectónicos. Era relativamente reciente (unos 60 años). Pero configuraba el imaginario colectivo. Aquí, en estas parcela, se construirá el Museu Fester, un edificio de vanguardia que tiene vocación de hito arquitectónico.
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