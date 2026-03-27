Calp no quiere que se arroje el ancla sobre la posidonia: instalará fondeos ecológicos en las playas del Cantal Roig y la Fossa

Calp leva anclas. No quiere que los pesos muertos dañen sus praderas de posidonia. El ayuntamiento tiene previsto instalar próximamente sistemas de fondeo de bajo impacto en las playas de Cantal Roig y la Fossa con el fin de proteger la posidonia. De esta manera, las embarcaciones podrán amarrar en estas boyas evitando así arrojar el ancla y el deterioro que provoca el fondeo tradicional sobre este hábitat marino, considerado clave para la biodiversidad y la calidad de las aguas.

La playa del Cantal Roig / Levante-EMV

En total se instalarán 20 sistemas de fondeo, 10 frente a la paya de Cantal Roig y 10 frente a la zona sur de la playa de la Fossa, dos zonas con gran afluencia de embarcaciones de recreo. Además, en estas playas existen praderas de dos fanerógamas marinas protegidas, la Cymodocea nodosa en la playa del Cantal Roig y la Posidonia oceanica en la Fossa, consideradas las dos plantas marinas más importantes del Mediterráneo.

Ambas especies están incluidas en el Decreto del Consell para la conservación de praderas de fanerógamas marinas en la Comunitat Valenciana que establece que el fondeo sobre estas praderas de alto valor sólo será posible utilizando sistemas de bajo impacto.

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Fondeos adjudicados por 42.000 euros

El Ayuntamiento ha adjudicado recientemente el suministro e instalación de estos fondeos ecológicos a la empresa Sealand On Offshore Services SL por un importe de 42.000 euros. Se trata de un proyecto que forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Calp en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea.