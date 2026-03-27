La Diputación de Alicante no tiende puentes: sigue sin responder a la petición de Dénia de reconstruir el Pont del Tonyinero

La Diputación de Valencia se ha comprometido a pagar la mitad de la reconstrucción del Pont del Tonyinero, puente que une Dénia con Oliva y que lleva cerrado desde diciembre por riesgo de hundimiento. En cambio, la Diputación de Alicante no ha dicho ni mu. Nada. Ni siquiera ha contestado a la carta que el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, envió días después de clausurarse el puente al presidente de la institución provincial, Toni Pérez, y el diputado Arturo Poquet (responsable de Carreteras y alcalde de Benissa). Este puente situado en el límite norte de Alicante, imprescindible en la comunicación de las dos provincias y que une Dénia y Oliva, parece que queda demasiado lejos de la Diputación alicantina.

El alcalde reclamó la colaboración de la demarcación provincial de carreteras para que sus servicios técnicos realizaran un peritaje en profundidad de la estructura y la estabilidad del puente. Pidió también "el apoyo económico necesario para hacer frente a lo que indiquen los informes técnicos" y a las obras que permitan reabrir la circulación "lo más pronto posible".

Era una alternativa a la N-332

En el escrito, Grimalt recordaba que este puente sobre el río Molinell o Racons marca el límite entre Alicante y Valencia y hace posible "una rápida comunicación entre Oliva y Dénia sin utilizar la N-332". Su uso se intensifica, señalaba el alcalde, en época estival y turística. "El hecho de no poder pasar por el puente hace que los vehículos que quieren ir en dirección Oliva-Dénia tengan que dar un giro a la izquierda en la N-332, con el peligro que esta maniobra provoca", advertía Grimalt.

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Otra novedad, además del compromiso de la Diputación de Valencia de pagar la mitad de las obras, es que se ha constituido la Associació Pont del Tollinero, que agrupa a vecinos que quieren romper el aislamiento que ha provocado el cierre del puente. Este colectivo ha anunciado que el próximo lunes se reunirá con el alcalde de Dénia.