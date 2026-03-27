Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Festivales ValènciaPuente MislataAlta velocidadIntoxicación bodaRestaurante El PozoUPV MercadonaTransporte gigafactoríaHuelga aeropuertoFestivos Semana Santa 2026Tienda 9 ValenciaTransformación Torrent
instagramlinkedin

Tres hermanos roban aperos agrícolas valorados en 10.000 euros en Pedreguer, Pego, el Verger y Beniarbeig

La Guardia Civil ha arrestado en Oliva a los tres supuestos autores de los robos en explotaciones y casetas de campo de la Marina Alta

Uno de los detenidos al meterlo los agentes en el coche policial

Uno de los detenidos al meterlo los agentes en el coche policial / Levante-EMV

Teresa Andreu

El Verger

Tres eran tres. La Guardia Civil ha detenido a tres hermanos, de 37, 43 y 46 años, por robar en explotaciones agrícolas y casetas de campo de la Marina Alta. Los agentes los han arrestado en Oliva.

Iniciaron la investigación el pasado 25 de noviembre. Se hizo cargo el Equipo de Robos en el Campo (ROCA) de la Guardia Civil de Calp tras la denuncia de un robo en una caseta de campo en El Verger. Los ladrones accedieron tras forzar el cerramiento perimetral y sustrajeron diversos efectos agrícolas.

Las primeras averiguaciones permitieron observar un patrón común en varios hechos similares ocurridos en El Verger, Pego, Beniarbeig y Pedreguer. Los autores actuaban en zonas rurales. Entraban en casetas de aperos y pequeñas construcciones agrícolas para sustraer herramientas, maquinaria y baterías utilizadas en instalaciones de placas solares.

Los agentes llevaron a cabo inspecciones oculares en los lugares de los hechos. Recabaron indicios que permitieron identificar a uno de los presuntos autores. Asimismo, una actuación conjunta de patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local de El Verger permitió relacionar a los investigados con diversos objetos sustraídos.

Los agentes custodian a uno de los detenidos

Los agentes custodian a uno de los detenidos / Levante-EMV

Las pesquisas permitieron determinar que los implicados se desplazaban por las partidas rurales con diferentes vehículos para seleccionar los objetivos, tratando de evitar así ser reconocidos.

Los agentes localizaron el establecimiento donde se estaban vendiendo parte de los efectos sustraídos. Recuperaron 12 módulos de baterías y tres baterías de placas solares, que ya habían sido trasladadas a un centro de reciclaje en la provincia de Valencia. Los efectos fueron recuperados y entregados a sus legítimos propietarios.

Arrestados en Oliva

Finalmente, el pasado 19 de febrero de 2026, se estableció un dispositivo en la localidad de Oliva, donde se procedió a la detención de los tres implicados.

Los detenidos, tres hermanos de 37, 43 y 46 años, a los que se les imputan seis delitos de robo con fuerza, han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dénia, que ha decretado su libertad con la imposición de medidas cautelares.

Noticias relacionadas

La investigación continúa abierta. No se descarta que los sospechosos estén implicados en más robos agrícolas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La alta velocidad Madrid-València limita la velocidad en Tarancón por fisuras en la vía
  2. Un postre en mal estado provoca 89 intoxicados por salmonelosis en una boda en una alquería de València
  3. Un nuevo sistema de riego y 133 árboles: así será la transformación de las calles Germanies y San Valeriano de Torrent
  4. Paterna adquiere El Pozo: el emblemático restaurante se destinará a servicios públicos y a la juventud de la Canyada
  5. Catalá, sobre los festivales de la Ciudad de las Artes: 'Vamos a priorizar el descanso de los vecinos
  6. Nueve de cada 10 titulados de la UPV que hacen prácticas en Mercadona se quedan en la empresa de Juan Roig
  7. El Consell anuncia para abril la nueva línea de bus que conectará la gigafactoría de Sagunt
  8. El Gobierno frena el plan de Llorca para construir vivienda en suelo municipal y le exige más protección

Xàbia llenará de paneles solares la cubierta de su piscina climatizada para hacerla energéticamente sostenible

Xàbia llenará de paneles solares la cubierta de su piscina climatizada para hacerla energéticamente sostenible

Tres hermanos roban aperos agrícolas valorados en 10.000 euros en Pedreguer, Pego, el Verger y Beniarbeig

Tres hermanos roban aperos agrícolas valorados en 10.000 euros en Pedreguer, Pego, el Verger y Beniarbeig

Paisaje devastado: un paseo por la ladera sur del Montgó en Xàbia

Paisaje devastado: un paseo por la ladera sur del Montgó en Xàbia

Xàbia contrató seguridad privada para evitar que los okupas vivieran en la obra en ruinas del auditorio

Xàbia contrató seguridad privada para evitar que los okupas vivieran en la obra en ruinas del auditorio

Giro educativo en Xàbia: PP, CpJ y Compromís se alían para exigir a Educación el sexto colegio, que potencie el valenciano y que baje las ratios en las aulas

Giro educativo en Xàbia: PP, CpJ y Compromís se alían para exigir a Educación el sexto colegio, que potencie el valenciano y que baje las ratios en las aulas

La Diputación de Valencia financiará la mitad del coste de reconstrucción del Pont del Tonyinero

La Diputación de Valencia financiará la mitad del coste de reconstrucción del Pont del Tonyinero

Joaquín Achúcarro: "Me hace una ilusión enorme tocar en el Auditorio de Teulada Moraira"

Joaquín Achúcarro: "Me hace una ilusión enorme tocar en el Auditorio de Teulada Moraira"

Nace la Associació Pont del Tollinero: los vecinos quieren romper el aislamiento entre Dénia y Oliva

Nace la Associació Pont del Tollinero: los vecinos quieren romper el aislamiento entre Dénia y Oliva
Tracking Pixel Contents