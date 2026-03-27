Xàbia llenará de paneles solares la cubierta de su piscina climatizada para hacerla energéticamente sostenible
La instalación carece de sistema de generación de luz propio y eso dispara muchísimo la factura eléctrica
Las obras de la planta fotovoltaica se licitaron por 137.620 euros, se presentaron 29 empresas y, finalmente, se las ha quedado una firma que se ha comprometido a hacer los trabajos por 58.080 euros
Una piscina climatizada es un pozo sin fondo de consumo eléctrico. Xàbia aprovecha el sol. El ayuntamiento ha adjudicado el contrato para las obra de instalación de una planta fotovoltaica en la cubierta de su piscina, inaugurada el pasado mes de junio. Los paneles solares son claves para hacer la instalación sostenible y eficiente. El consistorio se ahorra un pico en la factura de la luz.
La planta fotovoltaica permite dar respuesta a una carencia importante con la que contaba la infraestructura desde su proyección, ya que hasta ahora la piscina municipal carecía de un sistema de generación energética propio, lo que suponía un elevado coste de funcionamiento para las arcas municipales.
El contrato contempla la instalación de un sistema generador fotovoltaico de 100 kW de potencia nominal, destinado al autoconsumo sin vertido a red (inyección cero). La actuación se desarrollará en la cubierta de la piscina municipal, situada en la avenida dels Furs, e incluye la instalación de 228 módulos fotovoltaicos, con una potencia pico total de 114 kWp, así como todos los sistemas necesarios para su funcionamiento y conexión a la red interna del edificio.
Notable rebaja del precio de adjudicación
El presupuesto base de licitación ascendía a 137.620,97 euros (IVA incluido). Se han presentado 29 empresas al concurso. Finalmente, el contrato ha sido adjudicado a la mercantil Autoconsumo y Eficiencia Energética, S.L., por un importe de 58.080 euros (IVA incluido), lo que supone una importante optimización del coste previsto inicialmente.
Este proyecto permitirá avanzar en la transición energética del municipio, reduciendo tanto el coste energético de las instalaciones públicas como las emisiones asociadas al consumo eléctrico, en línea con los objetivos de sostenibilidad.
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