Xàbia reabre el Camí Cabanes, vial esencial para descongestionar la entrada al municipio

El cierre del Camí Cabanes se ha notado una barbaridad en Xàbia. Sobre las 8 horas, cuando llegan cientos de vehículos de empresas y trabajadores, la entrada al municipio era un río de tráfico. El acceso se descongestionará ahora. Muchos coches se desvían en llamada rotonda del Paso. Giran en dirección al Poble Nou de Benitatxell y luego, por el Camí Cabanes, llegan a la playa del Arenal y las urbanizaciones del sur de Xàbia. Esta tarde de viernes, a las 15 horas, se reabre el Camí Cabanes. Justo a tiempo. Llega la Semana Santa y este municipio es destino de miles de turistas.

Este vial, esencial en el municipio, se cerró para que la empresa municipal de suministro de agua, Amjasa, renovara un tramo de la tubería general de abastecimiento, tramo comprendido entre las carreteras CV-740 y CV-742 y el Camí Massenes.

Antigua y deteriorada tubería de fibrocemento

La tubería anterior era de fibrocemento. Se colocó en los años 80. Estaba muy deteriorada. Urgía sustituirla.

Con esta intervención se han renovado aproximadamente 300 metros de tubería, lo que además ha permitido dejar fuera de servicio un total de 1.151 metros de la antigua conducción de fibrocemento. Así se reduce significativamente el riesgo de averías y posibles afecciones tanto a la plataforma viaria como al suministro de agua potable.

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El coste total de las obras ha subido a 215.890 euros (IVA incluido).