La última edición del concurso de lactancia materna de la Marina Alta: 30 años, más de 20.000 fotos y el empoderamiento del "¿y por qué yo no?"

El concurso fotográfico de lactancia materna Marina Alta se despide definitivamente en su edición actual, que es la que hace treinta. Desde 1997 se ha convocado anualmente y ha llegado el momento de poner un punto final a las convocatorias. El concurso, que comenzó como una actividad puntual enmarcada en la campaña de promoción de la lactancia materna iniciada en el antiguo hospital Marina Alta, ayudó a la obtención de la acreditación IHAN para el hospital.

Poco a poco fueron aumentando el número de concursantes hasta conseguir en 2011 mas de 2.000 fotografías presentadas. Este hecho obligó a la organización, que corre a cargo de Grup Nodrissa, a limitar el número de fotografías presentadas por cada concursante a cuatro. La participación ha traspasado las fronteras y se reciben fotografías de lugares tan distantes como África o Sudamérica. El objetivo principal del concurso siempre ha sido visibilizar a las madres lactantes, normalizando el acto de amamantar en nuestro entorno.

El certamen ha sabido documentar la historia de la lactancia en cada momento de estos 30 años: el paso de la intimidad del hogar a ganar espacio en la calle, los espacios públicos. Las fotografías que, al principio nos asombraban -madres embarazadas amamantando a su hijo o hija, niños y niñas de 4-5 años tomando pecho o madres amamantando a hijos o hijas de distintas edades, se han ido convirtiendo en algo habitual, normalizado.

No está todo hecho, queda camino por andar. Por ello, las mas de 20.000 imágenes presentadas al concurso servirán para documentar artículos, trabajos, manuales de lactancia, folletos... cedidos a toda aquella persona o entidad sin ánimo de lucro, que las utilice para promocionar y visibilizar la lactancia materna.

Seguirán las exposiciones; además de la de cada edición que se expone desde junio de cada año hasta mayo del siguiente, existe una exposición de 20 fotografías, todas premiadas en alguna edición del concurso, que viaja desde principios de marzo, y que ha estado en el Parlamento andaluz desde el 4 al 12 de marzo, siendo visitada por 620 personas, además de estar visible a los parlamentarios y trabajadores del Parlamento andaluz.

El Grup Nodrissa agradece la colaboración de ayuntamientos de la comarca y otras entidades públicas o privadas. Ha repartido 442 premios valorados en 165.000 euros. La actual y última edición finaliza su periodo de inscripción el próximo martes 31 de marzo.

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"¿Y por qué yo no?"

Grup Nodrissa ha dado las gracias a todas las madres, familias, fotógrafos y aficionados a la fotografía el haber participado en este proyecto haciéndonos partícipes de su crianza, de sus vivencias, viajes, ofreciendo esas imágenes que tanto han servido para visibilizar la faceta de madre lactante de las mujeres, tan negada y despreciada muchas veces; gracias a estas imágenes muchas mujeres se han empoderado pensando "¿y por qué yo no?"