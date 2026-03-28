Xaló acull la vuitena edició d'Olímpics, les olimpíades de la Gent Gran de la Marina Alta
La Xarxa Esportiva ha organitzat a Xaló una nova edició d’aquest esdeveniment esportiu que busca impulsar la pràctica d’activitat física entre les persones majors de la comarca a l’hora que gaudeixen d’un matí de germanor i diversió
Ha estat un matí ple de bons moments i riures en el poliesportiu de Xaló i és que, més enllà de la competició que s’organitza, la jornada d’Olímpics és una trobada per passar una bona estona i fomentar un estil de vida saludable i actiu entre les persones majors. Les rialles i els gestos de complicitat han segut la tònica general al llarg de totes les competicions, independentment dels resultats.
En aquesta edició s’estrenaven dues poblacions, per un costat Xaló, que a més acollia l’esdeveniment, i per altre Senija. I és que amb aquestes jornades es pretén també impulsar la creació de grups d'entrenament de gent gran en els diferents municipis de la comarca, fomentant i facilitant la creació de lligams i afinitats entre ells. A més d’aquestes dues també han participat Dénia, Els Poblets, El Verger, Gata de Gorgos, La Rectoria, Llíber, Ondara, Pedreguer, Pego i Xàbia, sumant entre tots ells un total de 350 persones participants.
Després d’un bon escalfament per preparar el cos, s’han iniciat les proves, organitzades en diferents punts del poliesportiu de Xaló. Entre aquestes hi havia dues d’atletisme, una d’elles de cursa de relleus i altra de llançament de pes, en les que s’ha vist el bon estat de forma de la nostra gent gran. Una altra de les proves, i una de les preferides pels participants, ha estat el llançament de Birles, que ha posat a prova la seua punteria. Ja dins del pavelló, s’ha fet la quarta prova, que combinava un circuit d’habilitat en llançaments a cistella, tot un repte de coordinació i cooperació per als participants. La bona predisposició per passar-ho bé ha fet que les proves transcorregueren sense incidents i en una ambient de competició sana. A mig matí s’ha fet una aturada per carregar forces amb un esmorzar de coques, fruita i aigua, i després s'han continuat amb les proves que restaven.
Coreografies i balls
Una vegada finalitzades aquestes primeres quatre proves, s’han preparat per a les coreografies i ha començat la prova de ball. Amb molt d’estil i alegria, s’ha vist com l’edat no és un límit per a poder passar-ho bé i practicar esport saludable. Al final de la jornada s'ha fet entrega d'un diploma de reconeixement a totes les poblacions, remarcant el vessant lúdic i social de la trobada per damunt de la competició. Sergi Brogniez, president de la Xarxa Esportiva, ha valorat molt positivament l'augment de poblacions participants. "Enguany ja són 12 les poblacions participants, sumant un total de més de 350 esportistes. Des de la Xarxa estem molt contents de veure com l’activitat física saludable arriba a totes les edats. La Marina és una comarca activa i esperem poder donar continuïtat durant molts anys als Olímpics".Totes les persones participants han quedat molt satisfets i amb ganes de poder repetir en una nova edició l’any que ve.
