Inundada y vallada contra los okupas: la obra maldita de Xàbia

Ya va para seis años que las obras del auditorio de Xàbia están paradas. Ha quedado un esqueleto, la huella de un decepcionante fiasco. En el último pleno, el de este jueves, se volvió a hablar de este edificio inacabado, en los huesos. Se habló de rebote. El portavoz socialista, José Chulvi, desveló que el ayuntamiento había gastado unos 27.000 euros en contratar seguridad privada para evitar que los okupas hicieran de esta ruina morada. Personas sintecho, con un perfil muy particular (de vida marginal), se habían instalado en la incipiente estructura del auditorio. La vigilancia privada los disuadía de colarse. Ahora ya se ha rodeado el edificio con una valla sin rendijas. También hay carteles que indican que se ha instalado videovigilancia.

El auditorio es una obra maldita. Las obras se iniciaron en 2018. Parecía que todo estaba bien encarrilado. Pero la empresa las paralizó dos años después. Pidió más dinero. No hubo acuerdo. El ayuntamiento rescindió el contrato.

Basura y deterioro en la ruina del auditorio / A. P. F.

Xàbia, un pueblo con una intensa vida cultural, necesita un auditorio. El frustrado iba a tener aforo para 500 espectadores. Permitía entrar en los circuitos de teatro y artes escénicas. Ahora los conciertos se realizan en la iglesia gótica. El altar, escenario. Los músicos de la banda, apretujados. Mientras, los espectadores rebullen en los bancos de madera (son para rezar y hacer contrición). La iglesia tiene, eso sí, una excelente acústica. Pero la cultura no puede ser siempre en Xàbia un acto de fe.

La incipiente estructura lleva 6 años abandonada / A. P. F.

Sólida estructura

Hay quien pide que la ruina del auditorio se demuela y se borre el fiasco. No es tan fácil. El ayuntamiento encargó informes a expertos sobre el estado de la estructura. Y la conclusión es que es sólida y está bien cimentada. Así, más que una ruina, ese esqueleto es un anhelo, el de retomar algún día las obras y poder acabarlas.

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Mientras, el auditorio también se anega. Tres semanas después de las últimas lluvias, sigue anegado. Evitar que se colaran okupas no era por el sonrojo de que el gran proyecto cultural de Xàbia se convirtiera en un refugio para personas sintecho. Se pensó, sobre todo, que no era seguro que estas personas hicieran vida en un ruina inundada.