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No es nieve, es granizo: la sorpresa del Domingo de Ramos en Jesús Pobre, Gata, Dénia, Xàbia y Benissa

Un nubarrón negrísimo se ha enganchado en el Montgó y ha dejado una tormenta breve, pero que ha descargado pedrisco

Un jardín tapizado de blanco por el granizo

Un jardín tapizado de blanco por el granizo / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia/Xàbia

Un nubarrón negrísimo. Y, de repente, ha empezado el repiqueteo. El Domingo de Ramos ha dejado una tormenta breve, pero intensa y sorprendente. Un chaparrón de pedrisco.

La sorprendente granizada del Domingo de Ramos en Jesús Pobre (vídeo)

La sorprendente granizada del Domingo de Ramos en Jesús Pobre (vídeo)

Alfons Padilla

La nube se ha enganchado en el Montgó. Al mismo tiempo, soplaba un fuerte vendaval. Ha empezado a caer granizo. Por un momento, parecía nieve. De hecho, ha alfombrado de blanco las calles, jardines y bancales allí donde ha sido más intensa, en Jesús Pobre y Gata de Gorgos. También ha granizado en zonas de Xàbia y de Dénia próximas al Montgó. También ha granizado en Benissa.

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No era nieve, era granizo: un jardín alfombrado de pedrisco

No era nieve, era granizo: un jardín alfombrado de pedrisco / Levante-EMV

Repique de granizo antes del de campanas del Domingo de Ramos

Ha sido de lo más curioso. En la costa lucía el sol. Se veía el amenazante nubarrón. Pero no ha caído una gota. En cambio, en el Montgó, el cielo se ha roto (un relámpago ha anunciado el aguacero) y ha empezado el repique, que no era de campanas (luego sí, las del Domingo de Ramos). Una granizada de aúpa. Corta, pero intensa.

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