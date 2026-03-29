El nuevo urbanismo de lujo se apodera de les Rotes de Dénia

«La Rota», esa construcción tradicional de veraneo del litoral de les Rotes de Dénia, desaparece inexorablemente. Cambia la fisonomía de esta costa. El nuevo urbanismo de lujo transforma les Rotes. No se para de construir. Las promotoras siguen encontrando suelo para levantar chalés de modernísima, rabiosa arquitectura. Las coordenadas del urbanismo «exclusivo» cambian. Ahora el gancho de estos chalés es que son «un ejemplo de vida de lujo sostenible». ¿Qué significa? Un misterio. El caso es que de les Rotes de las villas (algunas centenarias) con torres y rasgos de arquitectura ecléctica (también modernista) no va quedando nada.

Las obras de los 12 chalés de lujo que se construyen en un terreno de 14.000 metros cuadrados / A. P. F.

Furor urbanístico en la Punta Negra

El furor de la nueva construcción se ve bien en el tramo de la Punta Negra. En primera línea, cerca del restaurante Mena, se han construido modernísimos chalés. Ahora se ha iniciado la cimentación para levantar uno nuevo. Además, las obras del complejo de 12 villas «exclusivas» (se vendían a partir de 1,7 millones de euros) ya están muy avanzadas. El nuevo urbanismo de lujo se apodera de esta costa.