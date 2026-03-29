Derrumbe
Una peligrosa ruina en pleno casco antiguo de Teulada
La calle se ha reabierto tras dos semanas cerrada y ahora se ha precintado el tramo de muro que se vino abajo y que amenaza con hundirse totalmente
Las últimas lluvias, las del pasado 11 de marzo, provocaron el derrumbe del muro de una casa en ruinas del centro histórico de Teulada. La calle (es la calle Xàbia) ha estado cerrada durante dos semanas. Ahora se ha reabierto. Pero la «herida» continúa. La Policía Local ha precintado el tramo de muro que se vino abajo. Hay peligro de que se hunda totalmente. Presenta grandes grietas. Las piedras siguen desparramadas sobre la estrecha acera. La calle Xàbia se asoma a las afueras (la zona deportiva) de Teulada.
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