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Arde una palmera y el fuego se cuela en una nave de artículos de bebé en Dénia

El fuego provocó una lluvia de chispas y una prendió en el almacén y originó el incendio en su interior

Los bomberos abrieron con una radial un hueco en el portón de la nave para poder entrar y extinguir las llamas

Los bomberos abrieron con una radial un hueco en el portón de la nave para poder entrar y extinguir las llamas / Policía Local de Dénia

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

Lluvia de chispas. Una palmera ardió anoche en Dénia. Ocurrió en la calle Mirarrosa. Los vecinos se alarmaron. Escucharon el chisporreto. Las llamas llegaron a la copa. Y caía una lluvia de chispas. Acudieron patrullas de la Policía Local y dos dotaciones de bomberos. El fuego se originó a medianoche. Los agentes pidieron a los vecinos que plegaran los toldos de los balcones y cerraran las ventanas.

El fuego devora la palmera y provoca una lluvia de chispas

El fuego devora la palmera y provoca una lluvia de chispas / Policía Local de Dénia

La palmera está en la fachada de una nave de la empresa Plastimyr, que se dedica a la venta de artículos de bebé. Una chispa se coló en este almacén. Y dentro el estropicio fue grande. Las llamas calcinaron buena parte de lo que allí se guardaba.

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