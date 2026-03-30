Arde una palmera y el fuego se cuela en una nave de artículos de bebé en Dénia
El fuego provocó una lluvia de chispas y una prendió en el almacén y originó el incendio en su interior
Lluvia de chispas. Una palmera ardió anoche en Dénia. Ocurrió en la calle Mirarrosa. Los vecinos se alarmaron. Escucharon el chisporreto. Las llamas llegaron a la copa. Y caía una lluvia de chispas. Acudieron patrullas de la Policía Local y dos dotaciones de bomberos. El fuego se originó a medianoche. Los agentes pidieron a los vecinos que plegaran los toldos de los balcones y cerraran las ventanas.
La palmera está en la fachada de una nave de la empresa Plastimyr, que se dedica a la venta de artículos de bebé. Una chispa se coló en este almacén. Y dentro el estropicio fue grande. Las llamas calcinaron buena parte de lo que allí se guardaba.
Extinguido a las 2 de la madrugada
Los bomberos tuvieron que abrir con una radial una entrada en el portón de metal de la nave para poder acceder y sofocar las llamas. Dieron el incendio por extinguido sobre las 2 de la madrugada.
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