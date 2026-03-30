Catorce hectáreas de pulmón verde y un gran lago para contener las inundaciones del centro urbano: Dénia da vía libre a su "Central Park"

Margaritas blancas y amarillas. El Montgó, al fondo. A estos terrenos se les adivina su esencia natural, un aire silvestre. El corazón verde de Dénia ha sido tradicionalmente el castillo. Allí iban las familias y los amigos a "berenar la mona de Pasqua". Pero la ciudad ha crecido y necesita como el respirar más zonas verdes. Y están previstas. El plan estructural aprobado en 2017 contempla el "Central Park" de Dénia, un gran pulmón verde de 14 hectáreas. Da oxígeno a una ciudad que en esa vertiente, la que está entre el centro urbano y el Montgó, crece a toda prisa. En la partida de Sorts de la Mar y en los caminos dels Lladres y de Sant Joan, ha nacido un nuevo y gran barrio.

El centro se desplaza. Y, por tanto, el parque de Bosc de Diana y el más amplio, el de les Alqueries, estarán en pleno cogollo de Dénia. Además, es esencial para contener el gran caudal de agua que, cuando llueve con intensidad, baja por los barrancos del Montgó. El parque de les Alqueries contará con un gran lago con capacidad para 70.000 metros cúbicos que evitará que toda ese agua llegue de golpe al colector y provoque inundaciones en pleno centro, en las avenidas de Joan Fuster, del Montgó o de Juan Chabás y en la plaza París.

Una posible propuesta para el parque de 14 hectáreas de les Alqueries de Dénia. El gran lago absorbería el agua que baja del Montgó / Levante-EMV

La concejala de Territorio, Maria Josep Ripoll, ha anunciado hoy que este jueves (Jueves Santo) tendrá lugar un pleno extraordinario. El gobierno local (PSPV y Compromís) lleva sacar a exposición pública planes pormenorizados (del casco urbano, de les Rotes o del polígono industrial) que desarrollan el plan general estructural y exponer también durante 30 días el plan especial del parque de les Alqueries. Ripoll ha matizado que este último proyecto es "a largo plazo y a futuro". No obstante, la concejala ha avanzado que es clave para adaptar la ciudad al cambio climático y paliar el peligro de inundaciones. Este gran parque funcionará como una gigantesca esponja. Absorberá el agua de las lluvias torrenciales que caen en el Montgó. En estas 14 hectáreas, hay tres barrancos que bajan de la montaña.

"Este plan especial forma parte del modelo de una ciudad de futuro que se prepara para el cambio climático", ha señalado la concejala.

Terrenos de la zona verde y, al fondo, el casco urbano de Dénia / A. P. F.

Y va para largo también dado que la mercantil que es propietaria de gran parte de los terrenos está dando batalla judicial. Ha recurrido el plan estructural y el parque del Bosc de Diana. A la empresa no le viene de nuevo que esta zona de Dénia no se va a urbanizar. El plan estructural la califica como zona verde y, además, contempla la fórmula para que el ayuntamiento adquiera los terrenos. Los dueños recibirán como compensación aprovechamientos en el sector de la Ronda Norte.

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Pulmón verde y ocio saludable

"Me hace mucha ilusión y me emociona este plan especial", ha afirmado la concejala, que ha insistido en que este parque es más que necesario. Se crea un pulmón verde junto al centro urbano. Se mitiga al riesgo de inundaciones. Y Dénia es una ciudad muy expuesta a esta amenaza climática y, cuando diluvia, lo que ocurre cada vez más a menudo, sus calles se anegan. Además, una gran zona verde de 14 hectáreas que mira al Montgó abre un mundo de ocio saludable. Dénia ha encontrado su "Central Park".