Llega abril y la desaladora de Xàbia sigue en manos privadas
El PSPV culpa a la alcaldesa de incumplir el acuerdo de pleno que marcaba el día exacto en el que la planta debía pasar a gestionarla la empresa municipal Amjasa
La alcaldesa insiste en que los informes para revertir la planta llevan su tiempo
Los plazos se echan encima. Abril, aguas mil. Llega el mes que llueve a mares y la desaladora de Xàbia sigue gestionado por la empresa Acciona. La alcaldesa, Rosa Cardona, del PP, ha dicho, cuando se le ha preguntado, que los informes para recuperar la gestión, para que sea pública, no están de un día para otro. Todo lleva su tiempo. Y más en el Ayuntamiento de Xàbia. El 1 de abril era la fecha fijada. El PSPV forzó el pasado mes de octubre un pleno. Logró que se aprobara por unanimidad que la desaladora pasaría a llevarla la empresa pública Amjasa ese día, el 1 de abril. El plazo no se cumplirá y los socialistas arremeten contra la alcaldesa.
El PSPV ha lamentado que "la llave del agua" no la tenga todavía Amjasa, sino que siga en poder de Acciona. Recuerda que la gestión está prorrogada desde el 31 de diciembre de 2023, que fue cuando acabó la concesión de 20 años.
Los socialista aseguran que al pueblo le cuesta un pico mantener la gestión privada. Aseguran que sale por unos 30.000 euros al mes. Recuerdan que el pleno extraordinario acordó que el 1 de abril era el día D (el día clave). Día "D" también puede ser el día "Desaladora". Infieren que la alcaldesa no ha pisado el acelerador, le recriminan "falta de convicción".
"Inacción"
El portavoz socialista dice que este incumplimiento "es una prueba más de la falta de respeto a los acuerdos plenarios, de la nula capacidad de gestión de un equipo de gobierno sin rumbo ni proyecto político y del poco interés uqe muestran en la defensa de lo público". Le recrimina "inacción" a la alcaldesa. Inacción significa que Acciona sigue.
Para los socialistas, la prioridad del gobierno local es "urbanismo de lujo a velocidad de crucero". Critican que, en cambio, no tiene prisa en la reversión de la desaladora y se inclina por el "cuanto más lento, mejor".
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