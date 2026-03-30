La UNED realiza un curso sobre la Dénia islámica: cinco siglos de esplendor e historia todavía por descubrir

La larga historia de Dénia es a menudo desconocida para el público general. Con el objetivo de divulgarla desde el rigor académico, la UNED Dénia ha iniciado un curso centrado en el periodo islámico de la ciudad (711–1244), una etapa de cinco siglos en la que Dénia floreció y expandió sus redes comerciales por el Mediterráneo, consolidándose como un enclave de primer orden en el occidente islámico.

El curso plantea un recorrido desde el momento en que la antigua base naval romana de Dianium se trasladó del llano a la cima del montículo donde hoy se ubica el castillo, dando origen a la medina árabe de Dāniya durante el periodo califal. La programación dedica un capítulo central al cambio de escala que se produce en torno al año 1010, cuando Muŷāhid, cliente de Almanzor, se instala en el territorio e inicia un periodo de esplendor conocido como la Taifa de Dénia. Los descubrimientos arqueológicos recientes de época almorávide y almohade refuerzan la relevancia histórica del enclave y permiten calificar la ciudad como uno de los puertos más importantes del Mediterráneo occidental en aquellos siglos.

La ponencia de Massu Sentí / José Iglesias

La directora de la UNED Dénia, Raquel Martí, presentó junto a la directora del curso, Ana María Echevarría Arsuaga, catedrática de la Facultad de Geografía e Historia de UNED, dando la bienvenida al profesorado ponente y al alumnado inscrito.

Por su importancia, esta formación se integra en la programación de Dénia Ciutat del Pensament con la que colabora UNED Dénia, y cuenta, entre otras, con la colaboración de CIRCE ("inClusive valorIsation model foR Controversial cultural hEritage in the Mediterranean Harbours and beyond", el proyecto europeo que busca transformar elementos patrimoniales que tradicionalmente generan división (debido a su vínculo con conflictos históricos o comunidades marginadas) en recursos compartidos que fomenten el diálogo y la inclusión.

La historia de Dénia suscita un gran interés / José Iglesias

Primera jornada: urbanismo, fuentes árabes y élites culturales

En la primera sesión, celebrada este jueves, intervinieron tres especialistas con ponencias que ofrecieron una visión complementaria del desarrollo urbano, las fuentes de conocimiento y el dinamismo cultural de la Dénia andalusí.

La directora del Museo Arqueológico de Dénia y profesora de UNED Dénia, María Assumpció Senti Ribes, abrió el programa con “Madīna Dāniya. Estructura urbana de una ciudad andalusí”, abordando la configuración del espacio urbano y su evolución histórica.

El curso pone de relieve la dimensión abierta de la investigación histórica y arqueológica. Aunque aún queda mucho por documentar, se señaló que todavía no se han hallado restos identificados del que habría sido el principal edificio religioso de la ciudad, la mezquita mayor. Se maneja la hipótesis de que los restos de las dos mezquitas históricas podrían encontrarse bajo las dos iglesias actuales de Dénia, espacios donde no se han realizado intervenciones arqueológicas hasta la fecha.

A continuación, Raquel Bujalance Silva, investigadora del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico (INAPH) de la Universidad de Alicante, expuso “El papel de los geógrafos árabes en el análisis de la Dénia islámica”, profundizando en la mirada de las fuentes geográficas medievales para comprender la ciudad y su entorno.

La jornada concluyó con la ponencia “Las empresas culturales de la Taifa y sus sucesores: ulemas y sabios”, a cargo de Ana María Echevarría Arsuaga, catedrática de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED y directora del curso, centrada en el papel de las élites intelectuales y religiosas en el esplendor cultural de la Taifa y etapas posteriores.

Programa del viernes 27 de marzo

El curso continuó en la tarde de este viernes 27 de marzo con nuevas intervenciones dedicadas a la actividad comercial, la sociedad mudéjar y la evolución política de la Taifa:

“Madīna Dāniya: alhóndigas y tiendas. El tejido urbano y el pulso comercial de la ciudad. Siglos XI–XIII”, por Silvia Ruiz Server, arqueóloga del Museo Arqueológico de Dénia.

“Los mudéjares de Dénia y la Marina Alta”, por Manuel Ruzafa García, profesor titular de la Universidad de Valencia.

“Los 'Āmiríes de Dénia. De la defensa de la legitimidad omeya y consolidación de la taifa a su final zaragozano”, por Almudena Ariza Armada, profesora de la Universidad de Nueva York (Campus Madrid), quien cerrará el curso.

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Con esta propuesta, UNED Dénia refuerza su compromiso con la divulgación del patrimonio y el conocimiento histórico, contribuyendo a que la ciudadanía se acerque a una etapa clave para entender el pasado mediterráneo de la ciudad.