La Vall de Gallinera recupera la floración de los cerezos

Las flores son indicio. Tras las nefastas campañas de los últimos años, hay un cambio de paisaje en la cereza. La floración en la Vall de Gallinera, tímida y escasa en las anteriores primaveras, es ahora más esplendorosa. Se han abandonado cultivos (la falta de relevo generacional es uno de los grandes problemas), pero los que resisten echan flores. Muchos cerezos revientan de flores.

Florecen los cerezos: paisaje moteado de blanco en la Vall de Gallinera (imágenes) / Miguel Padilla Ferrer

La Vall de Gallinera ha recuperado su radiante paisaje. Estas montañas han reverdecido con las lluvias. Los bancales de muros de "pedra seca" han absorbido el agua, mantienen la humedad. Los cerezos florecen. Motean de blanco las laderas. Ojalá llegue el cambio de ciclo. La cereza es agricultura, paisaje, historia y esperanza.

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