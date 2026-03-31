Aulas vacías y atronadora protesta: así se vive la huelga educativa en Dénia y la Marina Alta
Más de un millar de profesores y familias han secundado la protesta en la plaza Jaume I: "Los colegios e institutos están en una situación límite"
Silencio en las aulas. Están vacías. El seguimiento de la huelga educativa es masivo en la Marina Alta. Clamor en la calle. La plaza Jaume I de Dénia atronaba esta mañana. Más de un millar de profesores y familias han secundado la protesta contra los recortes en educación. "En los colegios e institutos estamos al límite", han indicado unos maestros que advertían de que esta comarca, con una llegada constante de alumnos durante el curso, necesita urgentemente que se refuercen las plantillas de profesores para poder atender la diversidad y hacer la educación inclusiva. Urge también bajar las ratios en las clases.
Marta Benavent, del sindicato STEPV, y Carmen Soria, de CC OO, han leído un manifiesto en el que advertían de la cerrazón de la conselleria de Educación a negociar. "Exigimos una negociación real y que tenga contenido. Hasta ahora todas las propuestas que han hecho están vacías", han recalcado. "Necesitamos inversiones, y las necesitamos ya", han añadido.
Los maestros insistían en que hay colegios que se caen a trozos. Y en las aulas los alumnos están apretados. Se superan las ratios. La masificación complica el día a día.
"A desbordar Alicante"
Las aulas están vacías, sobre todo en los institutos, donde el seguimiento de la huelga es prácticamente total. "Vamos a desbordar Alicante", han dicho varios docentes. Ese es el plan. Tras la protesta en Dénia, se subían a los autobuses fletados para llevarlos a Alicante y protestar ante la dirección territorial de Educación. Los profesores han destacado el gran apoyo de las familias. Han subrayado que la Marina Alta está plenamente comprometida con la educación pública, de valenciano y de calidad.
También han acudido alcaldes y concejales. Estaban el de Dénia, Vicent Grimalt, el del Verger, Basili Salort, o el de Els Poblets, José Luis Mas, entre otros.
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