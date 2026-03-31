Calp, hiperconectado: wifi en las plazas de su casco antiguo

El casco antiguo de Calp, a la última. Sus plazas tendrán wifi. El pueblo, hiperconectado. El ayuntamiento instalará puntos wifi en las principales plazas del centro histórico así como en otros espacios públicos del municipio como el Parc de la Creativitat o instalaciones deportivas municipales.

El consistorio ha adjudicado el proyecto a la empresa Calpe Networks, S.L., por un importe de 39.756,71 euros. La actuación contempla la instalación de una red inalámbrica basada en tecnología wifi, utilizando las fachadas de edificios públicos como soporte para los puntos de acceso. Además, se aprovechará la red de alumbrado público para las canalizaciones y acometidas de cableado necesarias, lo que permitirá agilizar el despliegue y reducir los costes asociados a la creación de nuevas infraestructuras.

Está previsto que se instalen puntos wifi en las plazas Mosquit, España, de la Villa, Beato Francisco Sendra, Miguel Roselló, Manuel Miró, así como en la de Arco Iris y otros puntos del municipio como en la plaza Mayor, Parc de la Creativitat, Polideportivo y las pistas Miguel Ángel Benítez.

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Destino turístico inteligente

Esta iniciativa forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Calp, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos Next Generation. Su objetivo es consolidar a Calp como destino turístico inteligente y promover la inclusión digital, facilitando el acceso a la información y ofreciendo un servicio de valor añadido tanto a residentes como a visitantes. La actuación está recogida en el Plan Director de DTI, aprobado en 2017, y se alinea con el Plan Estratégico de Turismo 2020‑2030 del municipio, que apuesta por la modernización de los destinos mediante herramientas digitales para impulsar un turismo más diversificado, de mayor calidad y respetuoso con el entorno.