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Calp, hiperconectado: wifi en las plazas de su casco antiguo

Está previsto que se instalen puntos de acceso gratuito a internet en las plazas Mosquit, España, de la Villa, Beato Francisco Sendra, Miguel Roselló o Manuel Miró

Imagen del casco antiguo de Calp

Imagen del casco antiguo de Calp / A. P. F.

Teresa Andreu

Calp

El casco antiguo de Calp, a la última. Sus plazas tendrán wifi. El pueblo, hiperconectado. El ayuntamiento instalará puntos wifi en las principales plazas del centro histórico así como en otros espacios públicos del municipio como el Parc de la Creativitat o instalaciones deportivas municipales.

El consistorio ha adjudicado el proyecto a la empresa Calpe Networks, S.L., por un importe de 39.756,71 euros. La actuación contempla la instalación de una red inalámbrica basada en tecnología wifi, utilizando las fachadas de edificios públicos como soporte para los puntos de acceso. Además, se aprovechará la red de alumbrado público para las canalizaciones y acometidas de cableado necesarias, lo que permitirá agilizar el despliegue y reducir los costes asociados a la creación de nuevas infraestructuras.

Está previsto que se instalen puntos wifi en las plazas Mosquit, España, de la Villa, Beato Francisco Sendra, Miguel Roselló, Manuel Miró, así como en la de Arco Iris y otros puntos del municipio como en la plaza Mayor, Parc de la Creativitat, Polideportivo y las pistas Miguel Ángel Benítez.

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