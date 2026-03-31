Llega la gran feria de artesanía: es en el centro histórico de Xàbia y contará con 75 puestos

Esta feria de artesanía llega ya a su 41 edición. Es un clásico de la Semana Santa y la Pascua. El centro histórico de Xàbia volverá a ser un hervidero de visitantes que quieren hincarle el diente a los sabores más genuinos y pascueros (hay gastronomía callejera de primera). Llega la Fira d'Artesanía de Xàbia. Reunirá a 75 puestos de artesanos que mantienen viva la llama de los oficios artesanales: cerámica, cuero, madera, textil, joyería... Todo manufacturado. Y los chocolates, quesos, cocas, monas de Pascua o embutidos artesanos son una delicia.

Cuatro días de actividad en el corazón de Xàbia Històrica

La programación arrancará el viernes con la tradicional chocolatada para los participantes del Via Crucis y la inauguración oficial, acompañada de música en directo y un espectáculo multidisciplinar en la Plaça de l’Església .

Artesanía y repostería de la buena: La "Fira" da vida al centro histórico de Xàbia / A. P. F.

Durante todo el fin de semana, la feria ofrecerá una variada programación dirigida a todos los públicos, que incluye animación de calle y espectáculos itinerantes, talleres infantiles, talleres para adultos, música y danzas tradicionales y encuentro de peñas y asociaciones.

Además, se volverá a instalar la Fireta de productos agrícolas de proximidad, donde productores locales ofrecerán alimentos como verduras, miel, embutidos de la comarca, aceite, vino y mermeladas, apostando por el producto de kilómetro cero y el consumo responsable .

Artesanía, cultura y tradición en una cita consolidada

Desde la concejalía de Fomento Económico y la Asociación de Comerciantes Xàbia Histórica, destacan que la Fira continúa evolucionando tras más de cuatro décadas de historia, manteniendo su esencia tradicional y reforzando su atractivo como evento cultural, turístico y comercial.

La apertura del Museo Soler Blasco durante el fin de semana complementa la oferta cultural, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de una experiencia completa en el centro histórico .

Con esta propuesta, Xàbia reafirma su apuesta por la dinamización del municipio a través de acontecimientos que combinan tradición, cultura y participación ciudadana.

La programación

Viernes 3 de abril

A las 08:30. Chocolatada tradicional con mona para los participantes del Via Crucis en el Mercado Municipal de Xàbia. Colabora Ayuntamiento de Xàbia.

12:00 h. Inauguración de la Feria, amenizada por la Colla Xirimitab's.

12:30 h. Espectáculo "Un viatge, un so, mil emocions", a cargo de la colla Xirimitab's, Cor Ars Nova i Grup de ball Endanza - Plaça de l'Esglèsia.

A partir de las 18:00 h. Animación de calle con Ausaes Bugaes, por la Fira.

Sábado 4 de abril

De 10:00 h. Hasta las 20:00 h. Fireta de productos agrícolas de proximidad (frutas, hortalizas, aceite, vino, miel, mermelada...). Alrededor de la Plaça de l'Església.

11:00 h.Taller para niños/as de confección y decoración de un conejito de Pascua – Espacio ubicado en la Feria de productos agrícolas de próximidad. (máx 12 niños/as, en edades de 5 a 10 años, reservas al whatssap 667 690 785)

12:30 h.Taller para adultos de elaboración de ambientadores sólidos de velas - Espacio ubicado en la Feria e productos agrícolas de proximidad. (máx 10 personas, a partir de 15 años, reservas al whatssap 667 690 785).

A partir de las 18:00 h. “Mostra de balls i cançons de La Marina”, con el Grup de Danses Portitxol. Plaça de l'Església.

Domingo 5 de abril

(toda la mañana). Tradicional Fira de Pasqua. Encuentro de peñas y asociaciones de Xàbia - Plaça de l'Església.

Lunes 6 de abril

11:00 h. Talleres gratuitos para niños y niñas en la Plaça de l'Església.

De “pintoras en la cerámica de la pintora Yaoi Kusama”, donde se crearan imágenes sobre azulejos, a cargo de Terrissería Inma Juan.

Taller de raKu (técnica de cerámica de decoración y cocción japonesa), donde se decorará una pieza de barro conn esmaltes y se cocerá en un horno de fuego vivo, a cargo de Francisca Benitez- Tambor de Luna

12:00 h. Clandestino , baile social swing en la calle, a cargo de la escuela de swing, La Marina Lindy Hop. Plaça de l'Església.

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Apertura del Museu Soler Blasco el viernes, sábado y domingo de 10 a 13.30 horas.