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Algo se mueve en las parcelas de las futuras 82 VPP de Xàbia: montan la caseta de atención, limpian el terreno y hacen trabajos geotécnicos

La empresa adjudicataria todavía no cuenta con licencia municipal de obras, pero ya ha iniciado tareas preliminares que no requieren de permiso

Labores de desbroce en una de las parcelas de las futuras VPP de Xàbia

Labores de desbroce en una de las parcelas de las futuras VPP de Xàbia / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Algo se mueve. La empresa colocó a finales de enero los carteles de la promoción de 82 pisos de protección pública (VPP) de Xàbia, las primeras viviendas "sociales" desde 2010. Ahora hay cierto trajín en las dos parcelas (en una van 56 pisos y en la otra 26). La promotora que logró esta adjudicación (el concurso lo llevó a cabo la Generalitat Valenciana), Fama Habitat, está llevando a cabo tareas preliminares. Todavía no cuenta con licencia municipal de obras. La ha solicitado. No tardará en lograrla. Mientras tanto, adelanta. Ha colocado una caseta en la parcela más grande. La abrirá cuando comience las obras. Además, ha desbrozado los terrenos. En uno de ellos está realizando hoy martes trabajos geotécnicos. Una empresa especializada realiza sondeos. Conocer el suelo es básico para iniciar los trabajos de excavación y luego de cimentación.

Así serán las 82 viviendas de protección pública de Xàbia: estudios, pisos de una y dos habitaciones y piscina comunitaria

Así serán las 82 viviendas de protección pública de Xàbia: estudios, pisos de una y dos habitaciones y piscina comunitaria

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Así serán las 82 viviendas de protección pública de Xàbia: una y dos habitaciones y piscina comunitaria / Levante-EMV

Xàbia necesita vivienda a precio asequible como el respirar. Hay familias que viven hacinadas en habitaciones de alquiler. Encontrar un piso a un precio medianamente razonable es imposible. Comprar vivienda, una quimera. En este nuevo barrio de Xàbia donde se construirán las 82 VPP, los pisos nuevos que ahora se están edificando se venden por encima de los 300.000 euros. No están al alcance de las familias de clase media.

La caseta que ya se ha colocado en una de las parcelas de VPP

La caseta que ya se ha colocado en una de las parcelas de VPP / A. P. F.

Las promociones de vivienda pública se miran con lupa tras el escándalo de las del Residencial Les Naus de Alicante. En Xàbia, el PSPV, que está en la oposición, ya ha augurado que los pisos tendrán precios elevados y solo los podrán comprar "los hijos de..." Otra polémica es que al ayuntamiento, tras ceder las parcelas (el suelo en Xàbia vale un potosí), solo recibirá 16 pisos de entre 30 y 44 metros cuadrados. Los destinará a alquiler social.

Los trabajos geotécnicos que se están llevando a cabo este martes

Los trabajos geotécnicos que se están llevando a cabo este martes / A. P. F.

El modelo de minipisos

El modelo de los minipisos, de las cajas de zapatos, se va extendiendo en Xàbia. Escasean las viviendas medianas. O hay apartamentos de lujo o pisitos. La alcaldesa, Rosa Cardona, del PP, ha asegurado que se controlará el baremo para acceder a las VPP y se evitara que las compren personas que no cumplan los requisitos ni las necesiten de verdad.

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Hay movimiento. La empresa hace trabajos previos. Las promociones, que serán de tres alturas, muestran, sobre plano, una buena distribución. Todos los pisos tienen terraza. No dan la impresión de colmenas. Las dos promociones cuentan con zonas ajardinadas y con piscina. Lo de la piscina también se ha criticado, pero en Xàbia parece que quien no tiene piscina es un don nadie. Es el pueblo con más piscinas de la Comunitat Valenciana (nada menos que 9.275).

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