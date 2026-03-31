Los vecinos de Dénia y Oliva aislados por el cierre del Pont del Tollinero piden una pasarela peatonal provisional mientras se construye el nuevo puente

Construir el nuevo Pont del Tollinero va para largo. Los vecinos calculan que, si las cosas van bien, tendrán que esperar como mínimo dos años. El viejo puente se cerró en diciembre. Y las dos orillas, la de Dénia y la de Oliva, han quedado incomunicadas. Los vecinos no pueden seguir así. Cada vez que quieren cruzar al otro lado, a la otra orilla del río Racons o Molinell, han de dar un rodeo enorme. Los de Oliva tienen que coger el coche e ir por la N-332. El giro es peligroso.

Los vecinos de la recién creada Associació Pont del Tollinero se han reunido con el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt. Les apoya. Le trasladaron lo que ahora más les urge: romper el aislamiento. Piden que se instale una plataforma peatonal provisional. Incluso plantearon que podría ser una pasarela como las que se colocaron en los pueblos de València cuyos puentes quedaron destrozados por la dana. Es una solución de emergencia para superar la incomunicación y volver a conectar las dos orillas. Los vecinos de Oliva (y de Pego, que aquí tienen casa de veraneo numerosos pegolinos) no se verían obligados a dar una vuelta tremenda para llegar a la playa de les Deveses o Santa Anna.

El puente, clausurado desde diciembre, amenaza con hundirse / A. P. F.

La pasarela es lo más apremiante. Mientras, el alcalde de Dénia y la concejala de Territorio, Maria Josep Ripoll, le aseguraron a los vecinos que los van a apoyar en todo. Subrayaron que los técnicos de los ayuntamientos dianense y de Oliva están "en contacto directo" para redactar el proyecto del nuevo puente que volverá a unir las dos orillas.

El alcalde recordó que envió el 11 de diciembre un escrito al presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y al diputado de Carreteras, Arturo Poquet (es también alcalde de Benissa), para pedirles colaboración. Reclamó que los técnicos de la Diputación hicieran un peritaje en profundidad de los daños del puentes. Pidió apoyo económico para llevar a cabo las obras. La Diputación de Valencia sí se ha comprometido. Ha anunciado que pagará la mitad de las obras de reconstrucción del Pont del Tollinero.

A la espera de respuesta de la Diputación de Alicante

Grimalt insistió en que la Diputación de Alicante no ha contestado. Le aseguró a los vecinos que, si el organismo provincial se desentiende, el ayuntamiento pagará la mitad de las obras. También avanzó que la intención es pedir que las obras se declaren de emergencia.

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La solución debe ser salomónica. A cada orilla le toca pagar la mitad. La Diputación de València se ha comprometido a hacerlo. En la orilla de Alicante, es decir, de Dénia, todavía no está claro. Los vecinos se van a reunir esta misma semana con el diputado de Carreteras y alcalde de Benissa, Arturo Poquet.