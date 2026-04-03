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Los artesanos, a sus anchas en el centro histórico: comienza la gran Fira d'Artesania de Xàbia

Una feria como esta es más que turismo: da vida a los oficios tradicionales

Las reinas de les Fogueres de Xàbia han cortado la cinta

Las reinas de les Fogueres de Xàbia han cortado la cinta / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Pan de buena masa horneado con aromática leña. Estos panaderos han venido de Onil. No tienen instagram. Eso ya dice mucho de ellos. Está claro que a los artesanos les viene de fábula las redes (también las redes sociales). Pero borrarse del mundo virtual es una decisión muy coherente. Lo artificial no le pega nada a estos productos que crujen (pan, coques o monas), tienen sabor y huelen a verdad. Los artesanos están a sus anchas en las estrechas calles del centro histórico de Xàbia. En estas callejuelas se perciben los oficios tradicionales: tosca tallada, rejas, portones de madera...

Un artesano de Onil saca el pan del horno portátil de leña

Un artesano de Onil saca el pan del horno portátil de leña / A. P. F.

Les preguntas a los artesanos y todos son de la "contornà": ebanistería de Agres, chocolatero de Sueca o el productor de l'Alcúdia de miel, mermeladas y "arrop i talllaetes". No hace falta irse a la Conchinchina para encontrar lo mejor de lo mejor. De hecho, la artesanía exportada a miles y miles de kilómetro deja de ser artesanía. Es otra cosa. Es, quizá, un souvenir.

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Las riquísimas monas y "panous" / A. P. F.

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Esta Fira d'Artesania, inaugurada esta mañana por las reinas de les Fogueres de Xàbia, Sofía Buigues y Paula Azorín, es una de las más antiguas. Ahora llega a su 41 edición. El centro histórico es un hormiguear de visitantes. Bulle. Cientos de personas recorrerán estos días la feria y el centro histórico.

El artesano de l'Alcúdia de mieles, mermeladas o &quot;arrop i talladetes&quot;

El artesano de l'Alcúdia de mieles, mermeladas o "arrop i talladetes" / A. P. F.

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