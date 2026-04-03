El Diluvi i Flashy Ice Cream actuaran a Dénia el 9 de maig dins de 'La Gira' de les Trobades d'Escoles en Valencià
Aquesta festa de l'escola pública en valencià torna a la capital de la Marina Alta després de 25 anys
La Trobada d’Escoles en Valencià de la Marina Alta se celebra a Dénia el 9 de maig i entre la programació de la jornada, un dels anuncis més esperats és el del cartell de 'La Gira', que a la nosta ciutat protagonitzaran els grups El Diluvi, molt reconeguts per èxits com "I tu sols tu", exemple del seu estil de folk modern en què hi caben des de la cúmbia, el reggae o la rumba, fins a la música tradicional valenciana; i els catalans Flashy Ice Cream, una formació de música urbana que amb els seus temes de trap, reggaeton, dancehall, R&B i rap. Ells tancaran el dissabte de Trobada a Dénia.
El concert de 'La Gira' se celebrarà a la Glorieta del País Valencià, a partir de les 21 hores.
Festa reivindicativa i lúdica
La Trobada d’Escoles en Valencià de la Marina Alta serà una festa reivindicativa i lúdica per la llengua que reunirà milers de xiquetes, xiquets, famílies i professorat, organitzada per la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Dénia, en col·laboració amb Escola Valenciana i la Cappev.
Enguany, torna a la capital de la comarca després de 25 anys.
Amb el lema "Tenim història. Som futur", la Trobada de la Marina Alta omplirà el centre de Dénia (la plaça del Consell, el carrer del Marqués de Campo i la plaça de María Hervás), d’activitats en què hi participen diferents regidories de l'ajuntament, la Cappev i els centres educatius.
