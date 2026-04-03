Xàbia ya está en modo festival

Música de muchos palos. Y que nadie piense mal. "Palos" no quiere decir en este caso críticas. Palo es compás y estilos de distinta naturaleza. "Abril es el mes más cruel". Es un verso de "La tierra baldía", de T. S. Eliot. Pero en Xàbia ni abril es cruel ni la tierra es baldía. Este pueblo es fertilísimo en festivales. Surgen como champiñones. Y el frenesí festivalero ha comenzado hoy. Los palos: el pop, el blues y el folk. Eso en abril, que luego, en verano, llegan Música a l'Estiu (música clásica) y el Xàbia Jazz. Quien no encuentra un estilo que le apañe en Xàbia es que no tiene ni pizca de oído musical.

Alfons Padilla

El festival que abre temporada festivalera es Mar de Jávea. Hoy, primer día de pop y de bandas de moda. Es un cartel con mucho gancho. Pignoise, Leire Martínez, Marlena, David Otero... y, para cerrar esta primera jornada, Crystal Fighters. Mañana, Taburete, La La Love You, Mafalda Cardenal, Efecto Mariposa... Mar de Jávea coincide con los días grandes de la Semana Santa. Xàbia está a reventar. Hay mucho público popero. Y el cartel de bandas incluso más electrónicas, indie y folk (Crystal Fighters, por ejemplo) le ha sacudido a este festival la fama de pijo y cayetano.

Público muy variado; incluso acuden familias con niños / Levante-EMV

El festival ha arrancado como lo hacen todos estos grandes festivales. La muchachada llega poco a poco. Va llenando el recinto del canal de la Fontana (al final de la Vía Augusta, junto a la playa del Arenal). Se han visto familias con niños. Eso da la razón a los organizadores, que siempre han defendido que el público de Mar de Jávea se comporta y no es de desbarrar.

Que no pare la música

El abril festivalero seguirá el 17 de abril con el primer concierto del Xàbia Folk. Luego, entre el 23 y el 26 llega el ArenalBlues, un festival de formato más modesto, pero de grandísima calidad. El blues suena muy bien en el paseo del Arenal, junto a un Mediterráneo azul azulísimo.

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Xàbia ya está en modo festival. "Y tú bailando, bailando, bailando..." Lo canta La La Love You y en este pueblo, en abril, te descoyuntas de bailar y no parar.