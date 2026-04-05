Empresas
Impulso tecnológico para el Centre d’Excelència de Benissa
El Centre d’Excelència está al día: dispone de una zona de coworking. El trabajo compartido de autónomos, emprendedores y pequeñas empresas estimula la innovación y el progreso empresarial
El Ayuntamiento de Benissa ha culminado la renovación tecnológica del Centre d’Excelència, un espacio público abierto a toda la ciudadanía pero que funciona, sobre todo, como catalizador empresarial. La mejora tecnológica persigue reforzar su función como lugar de encuentro, formación y desarrollo de iniciativas empresariales.
El centro cuenta ahora con nuevos ordenadores, videoproyectores de última generación y pantallas de gran formato. Estos equipamientos permiten ofrecer una tecnología adaptada a las necesidades actuales de empresas y profesionales.
Zona de coworking
El aula de informática, clave para la formación, cuenta ahora con 24 ordenadores, videoproyector y pantalla. Es un espacio idóneo para realizar talleres y prácticas formativas. Mientras, el salón de actos está plenamente adaptado a conferencias, presentaciones y convenciones. Una pantalla de grandes dimensiones facilita las actividades de comunicación. El Centre d’Excelència está al día: dispone de una zona de coworking. El trabajo compartido de autónomos, emprendedores y pequeñas empresas estimula la innovación y el progreso empresarial.
- La Policía sorprende a dos hermanos violando a una mujer en un coche abandonado en Valencia
- La jueza deja libres y sin cargos a los dos hermanos a los que la Policía sorprendió violando a una mujer inconsciente en Valencia
- La inmobiliaria Merlin compra el solar junto a Mestalla para crecer con oficinas en València
- La jueza archiva la causa contra los dos hermanos a los que la Policía sorprendió violando a una mujer inconsciente en Valencia
- El Roig Arena se rinde a Laura Pausini
- La Aemet pone fecha al regreso de las lluvias en Valencia
- Concierto de Laura Pausini en el Roig Arena de València
- La transformación de las cuencas del Túria y el Magre a raíz de las obras postdana