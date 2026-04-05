Llamamiento para dar con la furgoneta que golpeó a un ciclista y lo lanzó fuera de la carretera en la n-332 entre Benissa y Calp

El llamamiento lo están compartiendo ciclistas de la Marina Alta, entre ellos Andrés Contreras, superviviente de Xàbia de un gravísimo atropello a una grupeta de corredores. El momento exacto del accidente: las 14.37 horas de este sábado 4 de abril. Un ciclista descendía por la N-332 desde Benissa a Calp. Es una carretera muy ancha y con arcén. Se baja sin dar pedales. Un vehículo lo golpeó y lo lanzó fuera de la carretera. "Salió despedido", ha relatado su compañera en la publicación que ha difundido para tratar de localizar al conductor, que se dio a la fuga. "¡Podría haberle costado la vida y el coche ni siquiera se detuvo!", advierte la chica.

Saben que el vehículo tiene matrícula belga y que es una furgoneta de color gris oscuro. Pero no pudieron ver la matrícula. Cuentan con tres testigos del accidente. El ciclista tuvo que ser trasladado al hospital. Su bicicleta resultó dañada. "Si alguien vio el accidente o puede proporcionar información sobre el vehículo, ¡sería de gran ayuda!", señala la compañera del ciclista accidentado.

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Un año de otro fatal accidente

Las carreteras de la Marina Alta son de mucho ciclista. Ahora, en Semana Santa, muchos turistas llegan con sus bicicletas. Hace justo un año se produjo también en la N-332, pero en el tramo del Mascarat, en Calp, un fatal atropello. Un coche arrolló a dos ciclistas, padre e hijo, este último de 14 años. El padre falleció y el menor resultó herido. Habían llegado de Guipúzcoa, en concreto de Azpeitia, y estaban pasando unos días de vacaciones en Calp.