Sobrassades al cel: L’homenatge de la Muixeranga de la Marina Alta a la tradició de la Vall de Laguar
La colla protagonitza una fita simbòlica en alçar el producte estrella de Benimaurell, consolidant el seu paper com a gran ambaixadora de l'artesania i el producte de proximitat
El passat dissabte de Pasqua, els carrers de Benimaurell (la Vall de Laguar) no només van vibrar amb el so de la música tradicional de les dolçaines de Juan Agustín Arbona i Cristina Martí; van ser testimonis d'una imatge que ja forma part de la iconografia de la zona: la xiqueta de la Muixeranga alçant una sobrassada artesana cap al cel. Amb aquest gest, la Muixeranga de la Marina Alta va convertir la seua actuació en un homenatge directe a les arrels i al comerç de proximitat, demostrant que la cultura popular i la identitat gastronòmica caminen de la mà.
Un compromís amb el producte de la terra
Aquest vincle amb l'economia local no és un fet aïllat per a la colla. La Muixeranga de la Marina Alta ja ha participat anteriorment en altres mostres de suport al producte de la comarca, com va ser la presentació de la marca Gamba Blanca de Calp. Amb la fita de Benimaurell, la colla referma el seu paper com a altaveu de l'excel·lència de la Marina, unint l'esforç col·lectiu de les seues torres amb la promoció dels tresors culinars del territori.
El moment clau: L'homenatge a la Carnisseria Rabosa
L'acte més emotiu de la jornada va tenir lloc a les portes de la Carnisseria Rabosa. En un gest carregat de simbolisme, la colla va alçar una torre de gran precisió just davant de l'establiment. Mentre l'estructura s'enlairava, l'enxaneta pujava amb decisió fins a arribar a l'altura del balcó, on l'esperava Juanita per lliurar-li una sobrassada artesana.
En coronar la figura, la muixeranguera va alçar l'embotit davant la mirada de tot el poble, un gest que va simbolitzar l'agraïment a generacions que han mantingut vives les receptes i la forma de curar els embotits que defineixen la Marina Alta. Com apuntaven des de la colla, la jornada va servir per tancar un cercle on la muixeranga esdevé un vincle real amb la gent i els productes de la comarca.
Tres hores de tècnica i sentiment
L'actuació, que es va estendre durant tres hores i mitja en una cercavila dinàmica, va permetre a la colla exhibir un repertori extens i variat. Mitjançant diverses "torretes", els membres més joves van anar entrant pels balcons de diferents cases, fent que la festa fora una experiència compartida i propera amb el veïnat.
Al llarg del matí, la Muixeranga de la Marina Alta va demostrar una gran solvència tècnica realitzant fins a onze figures diferents. Entre les anomenades figures de força, es van poder veure construccions com les dues Branques simultànies, la Roscana, el Portitxol, l'Encontre, les Campanes, el Cinc en un Peu i el Pilotó.
Així mateix, la colla va exhibir el seu vessant més estètic i coreogràfic amb diverses figures plàstiques i dinàmiques. Entre elles, van destacar l'Enterro i, molt especialment, la Sénia i l'Aranya, dues figures que van captivar el públic de Benimaurell pel seu moviment complex i coordinat.
Amb aquesta visita, la Muixeranga de la Marina Alta es reafirma com una ambaixadora d'excepció, capaç d'unir el vertigen de les seues torres amb el sabor de la tradició més autèntica.
- La Policía sorprende a dos hermanos violando a una mujer en un coche abandonado en Valencia
- La jueza deja libres y sin cargos a los dos hermanos a los que la Policía sorprendió violando a una mujer inconsciente en Valencia
- La inmobiliaria Merlin compra el solar junto a Mestalla para crecer con oficinas en València
- La jueza archiva la causa contra los dos hermanos a los que la Policía sorprendió violando a una mujer inconsciente en Valencia
- El Roig Arena se rinde a Laura Pausini
- La Aemet pone fecha al regreso de las lluvias en Valencia
- Concierto de Laura Pausini en el Roig Arena de València
- La transformación de las cuencas del Túria y el Magre a raíz de las obras postdana