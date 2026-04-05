Soluciones reales para la vivienda en Calp

El Partido Socialista de Calp se ha reunido para abordar la situación de la vivienda en nuestro municipio, una problemática que preocupa cada vez más a la ciudadanía.

Ya han pasado cerca de dos años desde que el Ayuntamiento anunció que, ante la necesidad de vivienda de muchas familias calpinas, especialmente jóvenes, se iba a desarrollar un plan de vivienda. En aquel momento, la ciudadanía entendió que dicho plan sería inminente. Sin embargo, transcurrido este tiempo, la única novedad es que se va a sacar a concurso su redacción para que la realice una empresa privada con un coste de 48.400 euros.

Desde el PSPV-PSOE de Calp no podemos entender que el Consistorio externalice un trabajo que podría realizar perfectamente con los medios de los que dispone. Además, consideramos que nadie mejor que el propio Ayuntamiento, que debe conocer de primera mano la situación socioeconómica de sus vecinos, sus necesidades y la demanda habitacional, para dar soluciones eficaces. Entendemos que está precisamente para eso.

Aunque desde nuestro partido no manejamos todos los datos exactos, sí conocemos la realidad que nos trasladan los vecinos y vecinas. Por ello, queremos exponer un conjunto de propuestas que creemos que pueden dar respuesta a esta necesidad urgente. Nos jugamos el futuro de nuestro pueblo.

En primer lugar, consideramos imprescindible incentivar el alquiler de larga duración. Para ello, proponemos establecer bonificaciones fiscales a estudiar, como reducciones del IBI, a aquellos propietarios que ofrezcan alquileres a precios asequibles. Asimismo, creemos necesario que el Ayuntamiento garantice el pago del alquiler en caso de posibles impagos, generando así la confianza suficiente para que muchas viviendas actualmente vacías salgan al mercado. Todo ello debería canalizarse a través de una Oficina Municipal de Vivienda que funcione de manera eficaz, dejando atrás experiencias anteriores que no dieron resultados.

Del mismo modo, es necesario aprovechar las ayudas ya existentes, como el Plan 2400 de Vivienda Protegida Pública. Estas ayudas representan una gran oportunidad para recuperar y rehabilitar viviendas del casco antiguo, algo que actualmente se está desaprovechando.

También se deben aprovechar los suelos urbanos dotacionales para la construcción de vivienda pública en alquiler, así como los suelos de uso mixto, que permiten compatibilizar la actividad comercial con el uso residencial.

Creemos que es fundamental retomar la negociación con los vecinos para desarrollar el PRI Llibertat, donde actualmente se ubica el mercadillo de fruta y verdura de los sábados. Este proyecto permitiría obtener plazas de aparcamiento, muy necesarias, así como un número importante de viviendas sociales. Si se planifica correctamente, el mercadillo podría seguir realizándose con normalidad, generando ventajas para todos. Si este proyecto no se desarrolla en esta legislatura, desde el PSPV-PSOE de Calp nos comprometemos a impulsarlo en la siguiente.

En cuanto a la gestión urbanística, consideramos que todas las cesiones obligatorias que reciba el Ayuntamiento como resultado de la promoción y edificación deben destinarse a vivienda. Apostamos por que estas cesiones se materialicen en viviendas, en lugar de compensaciones económicas o en suelo, con el objetivo de incrementar directamente el parque público.

Asimismo, proponemos facilitar el cambio de uso de locales comerciales a vivienda en todo el término municipal, sin discriminación por zonas como ocurre actualmente. Esta medida deberá estar siempre condicionada al cumplimiento estricto de la normativa de habitabilidad, garantizando así viviendas dignas, compatibilizar usos mixtos: comercial y habitacional. Dicho cambio de uso condicionado a alquiler permanente durante 5 años mientras no sea usado por los propietarios como vividero.

Otra de las propuestas que se pusimos sobre la mesa fue la movilización del remanente de tesorería como instrumento para impulsar la financiación de proyectos de vivienda de protección oficial, orientados a ampliar el parque público y garantizar el acceso a una vivienda asequible.

Creación de la oficina municipal de vivienda

Consideramos también sumamente importante la creación de una Oficina Municipal de Vivienda que gestione de manera integral el parque de vivienda en alquiler —no vacacional—, tanto público como de particulares que voluntariamente deseen adherirse. Esta oficina debe actuar como garantía y salvaguarda tanto para propietarios como para inquilinos.

Somos conscientes de que el problema de la vivienda no es reciente, y no podemos atribuirlo exclusivamente al actual equipo de gobierno. Sin embargo, sí consideramos que se debería mostrar una mayor sensibilidad ante esta situación y actuar con mayor rapidez para ofrecer soluciones.

En este sentido, valoramos positivamente la reconversión del Pla Feliu aprobada por el actual equipo de gobierno. No obstante, también queremos señalar que gran parte de los problemas actuales en materia de vivienda son consecuencia de políticas urbanísticas desarrolladas durante décadas, principalmente bajo gobiernos del Partido Popular.

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Desde el PSPV-PSOE de Calp queremos dejar claro que estamos dispuestos a colaborar y aportar soluciones reales. Creemos que es momento de actuar y de poner en marcha medidas eficaces que garanticen el acceso a la vivienda para todos los vecinos y vecinas de Calp.