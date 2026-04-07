Gastronomía
Benitatxell recupera su tradición culinaria con las Jornadas Gastronómicas de la Fava
Tres restaurantes de El Poble Nou de Benitatxell ofrecerán menús especiales con 'arròs amb fava pelà', un plato tradicional de la Marina Alta, como protagonista de sus menús
La fava poblera, auténtico emblema culinario de El Poble Nou de Benitatxell, vuelve a tomar las mesas del municipio. Como parte central de la programación del Mitjafava Fest, el ayuntamiento presenta una nueva edición de sus esperadas Jornadas Gastronómicas de la Fava, una oportunidad única para degustar el recetario más auténtico de la Marina Alta.
Pasado agrícola
El gran protagonista de estos menús será el ‘arròs amb fava pelà’. Este plato, de carácter meloso y textura espesa gracias al almidón de la legumbre, se elabora siguiendo el método tradicional: utilizando habas secas y peladas. Es una joya gastronómica que sobrevive en muy pocos puntos de la comarca, como Xàbia, Jesús Pobre y, por supuesto, El Poble Nou de Benitatxell.
Esta receta evoca el pasado agrícola del municipio, cuando los labradores cocinaban el arroz al mediodía y reservaban una ración para la noche, tras las largas jornadas en el campo, en lo que se conocía popularmente como comer ‘de recapte’.
Menús especiales
Para esta edición, tres establecimientos locales ofrecerán menús especiales donde este plato será la estrella. Debido a la alta demanda y para garantizar el mejor servicio, es imprescindible realizar reserva previa contactando directamente con los restaurantes: jueves 16 de abril en el Restaurante La Cumbre; viernes 17 de abril en Ca Toni Mònica y sábado 18 de abril en Trillaora Bar.
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