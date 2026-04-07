Playas de Calp sin humo y accesibles: el consistorio refuerza su compromiso con la sostenibilidad

El Ayuntamiento de Calp ha obtenido el certificado S de Sostenibilidad para dos de sus principales playas, Arenal-Bol y La Fossa, así como para sus oficinas de turismo situadas en la plaza Mosquit y en la zona de las salinas, consolidando su apuesta por un modelo turístico más responsable.

Este distintivo, concedido por el Instituto para la Calidad Turística Española, reconoce las buenas prácticas impulsadas por el consistorio en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Para lograrlo, el municipio ha desarrollado un Plan de Sostenibilidad que recoge tanto medidas ya implantadas como acciones futuras orientadas a mejorar la gestión ambiental, social y económica del destino.

Playas sin humo

Entre las iniciativas más destacadas figura la adhesión de varias playas a la red de espacios sin humo, junto con la entrada en vigor de una ordenanza que prohíbe fumar en todo el litoral. También se han reforzado los servicios de accesibilidad, como el traslado de personas con movilidad reducida hasta las zonas de baño adaptado o la incorporación de sillas y muletas anfibias.

A estas medidas se suma la certificación del Plan de Adaptación al Cambio Climático conforme a estándares internacionales, así como el inicio de un estudio sobre la capacidad de carga de las playas, con el objetivo de evaluar el impacto de la actividad humana y garantizar la conservación del entorno natural.

Playa de La Fossa de Calp. / A. Calp

El plan contempla además el control de indicadores ambientales como el consumo de agua y energía, la generación de residuos o el uso de combustible en servicios municipales vinculados a las playas, con el fin de medir y reducir su impacto.

En el ámbito de la promoción y la sensibilización, se prevén actuaciones como la renovación de puntos de información turística, la formación especializada del personal, campañas de concienciación ambiental y la creación de una marca específica para difundir contenidos relacionados con la sostenibilidad.

Comité de sostenibilidad

Asimismo, el ayuntamiento ha constituido un comité de sostenibilidad encargado de supervisar la implantación de estas medidas y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

La obtención de este sello se enmarca en el contrato de consultoría para la incorporación de Calp al sistema europeo de indicadores de sostenibilidad turística (ETIS), con una inversión cercana a los 29.000 euros. Tanto esta iniciativa como la certificación forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con fondos europeos Next GenerationEU.

El reconocimiento, que deberá renovarse anualmente, refuerza la estrategia del municipio para consolidarse como un destino turístico comprometido con el medio ambiente, la calidad de vida y el desarrollo sostenible.