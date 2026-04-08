Dénia centrará sus jornadas 'Memoria y futuro' en el exilio republicano tras la Guerra Civil

El Ayuntamiento de Dénia centrará la edición de 2026 de las jornadas “Memoria y futuro” en el exilio republicano, poniendo el foco en las distintas experiencias de quienes se vieron obligados a abandonar España tras la Guerra Civil. Esta programación cultural, coordinada por el área de Archivo y Bibliotecas, se desarrollará durante los próximos meses con actividades abiertas al público.

La temática elegida guarda una estrecha relación con la figura del escritor dianense Juan Chabás, miembro de la generación del 27, cuyo 125 aniversario ha sido conmemorado recientemente. Su trayectoria vital, marcada por el exilio en Cuba donde falleció en 1954, sirve como hilo conductor de unas jornadas que se complementan con la exposición dedicada al autor en la Casa de la Marquesa Valero de Palma.

El concejal de Cultura, Raúl García de la Reina, ha destacado la consolidación de este ciclo, recordando que el consistorio inició hace dos décadas su apuesta por la memoria democrática. Desde 2018, estas jornadas se celebran cada primavera con el objetivo de reflexionar sobre el pasado reciente y reforzar los valores democráticos en la ciudadanía.

Comienza el 12 de abril

El programa arrancará el próximo domingo, 12 de abril, con la proyección de la película La invasió dels bàrbars, dirigida por Vicent Monsonís, que aborda la represión franquista y el expolio del patrimonio cultural. A partir del 18 de abril, la biblioteca pública Juan Chabás acogerá la exposición “En Resistencia. El exilio combatiente”, organizada junto a la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, que analiza el éxodo de miles de españoles hacia Francia y su posterior implicación en la Resistencia.

Cartel de la programación de las jornadas ‘Memoria y futuro’ de Dénia / A. Dénia

Homenaje a vecinos de Dénia deportados

Las jornadas también incluirán conferencias centradas en distintos escenarios del exilio. El historiador Eladi Mainar profundizará en la situación de los republicanos en el norte de África, abordando episodios como la salida desde el puerto de Alicante o las duras condiciones en campos de concentración y trabajos forzados.

El 5 de mayo tendrá lugar el tradicional homenaje a los vecinos de Dénia deportados a campos de concentración nazis, coincidiendo con el día dedicado a las víctimas españolas del nazismo. Ese mismo día, el investigador Adrián Mínguez presentará un estudio sobre los valencianos que lucharon contra el régimen nazi tras su exilio.

Mirada de género

La programación también incorpora una mirada de género con la conferencia de la profesora Irene Ballester, centrada en las mujeres artistas que se vieron obligadas a exiliarse, así como actividades dirigidas al público joven, como la presentación de la novela La darrera missió, de Jordi Tormo.

El ciclo concluirá el 26 de mayo con la presentación de dos novelas gráficas de contenido histórico que abordan episodios clave previos a la Guerra Civil, dentro de la colección “Historia de España en viñetas”.

Además de las actividades programadas, la biblioteca Juan Chabás ofrecerá durante estas semanas una selección bibliográfica y una muestra documental relacionada con la Guerra Civil y el exilio, reforzando así el carácter divulgativo de unas jornadas que buscan mantener viva la memoria histórica.