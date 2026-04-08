Historia
Expertos debaten en el MARQ sobre rituales funerarios y hallazgos de canibalismo en la Cova del Randero de Pedreguer
El MARQ acoge esta jornada sobre simbolismo funerario en la Iberia antigua, enmarcada en la exposición temporal 'Rituales de Pastores', donde se detallan hallazgos como puntas de flecha y restos humanos
El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) acoge este miércoles, 8 de abril, una jornada centrada en las creencias y el simbolismo funerario en la Iberia de los siglos IV y III a.C., una cita que reunirá a especialistas de distintas universidades españolas y que estará abierta al público interesado.
El encuentro, que comenzará a las 18 horas bajo el título ‘Rituales de Pastores’, se enmarca en las investigaciones arqueológicas desarrolladas en la Cova del Randero de Pedreguer. La jornada contará con la participación de destacados expertos, como el director del Museo Nacional de Arqueología de Portugal, Antonio Carvalho, así como las catedráticas de Prehistoria Primitiva Bueno y Margarita Sánchez Romero. También intervendrán los comisarios de la exposición, Consuelo Roca de Togores y Jorge A. Soler.
Colaboración con el Ayuntamiento de Pedreguer
La jornada se celebra en paralelo a la exposición temporal ‘Rituales de Pastores’, inaugurada el pasado mes de diciembre en el museo alicantino. Esta muestra recoge los resultados de las investigaciones realizadas entre 2007 y 2021 en la citada cueva, dentro de un proyecto impulsado por la Diputación de Alicante a través del MARQ, en colaboración con el Ayuntamiento de Pedreguer.
Los trabajos arqueológicos permitieron documentar hallazgos de gran relevancia, como restos óseos y objetos asociados a prácticas funerarias singulares. Entre ellos destacan puntas de flecha, una vasija, un cráneo utilizado como reliquia y restos humanos que evidencian prácticas de canibalismo ritual, consideradas las primeras documentadas en el Levante peninsular en contexto neolítico.
Restos de dos menores
En concreto, en la Cova del Randero se localizaron restos de dos menores, uno de unos ocho años y otro recién nacido, que presentaban marcas de corte realizadas con herramientas de sílex, fracturas para la extracción de médula y señales de mordeduras humanas. Estos indicios apuntan a un tratamiento ritualizado de los cuerpos tras la muerte, vinculado a prácticas funerarias complejas y a la gestión del duelo en estas comunidades prehistóricas.
La jornada permitirá profundizar en la interpretación de estos hallazgos y ofrecer una visión más amplia sobre las creencias y rituales de las sociedades ibéricas antiguas, en un contexto de divulgación científica abierto a la ciudadanía.
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