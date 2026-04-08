Dos jóvenes de Xaló participan en un rally solidario con un Seat Marbella de 1994

Los vecinos de Xaló Marc Crespo y David Mestre Moncho se embarcarán en una aventura solidaria participando en el Panda Raid, una prueba que recorre el desierto de Merzouga (Marruecos) a lo largo de más de 2.000 kilómetros con vehículos utilitarios clásicos.

Su vehículo será un Seat Marbella de 1994, cedido por el vecino Domingo Noguera Ferra, con el que competirán bajo el nombre de Xalonero's Team. Más allá del reto deportivo, su principal objetivo es transportar material solidario a comunidades locales del país africano.

Campaña de recogida de ayuda

Con este fin, los jóvenes han puesto en marcha una campaña de recogida de ayuda que permanecerá activa hasta el 9 de abril. Debido a la capacidad limitada del vehículo, solicitan donaciones de material ligero y en buen estado, como material escolar, gafas de sol, ropa ligera o juguetes.

El vecino Domingo Noguera y su vehículo Seat Marbella 1994. / A. Xaló

Las aportaciones pueden entregarse en las instalaciones de la empresa Aluminios el Valle de Xaló, en horario de mañana y tarde, donde se ha habilitado un punto de recogida para facilitar la participación vecinal.

Respaldo de empresas y comercio local

El proyecto cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Xaló, así como de numerosas empresas y comercios locales que se han sumado a esta iniciativa solidaria. Desde el consistorio han querido destacar el carácter solidario de la propuesta y felicitar a los participantes por combinar la aventura del rally con una acción de ayuda humanitaria, al tiempo que han animado a la ciudadanía a sumarse a esta recogida de material.