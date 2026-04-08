Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Festivales vs. Les ArtsArtemis IIEstación centralErrores Renta 2025Renta: deducción músicaRenta 2025Carril biciCorrupción C.Valenciana
instagramlinkedin

Xaló

Dos jóvenes de Xaló participan en un rally solidario con un Seat Marbella de 1994

El equipo Xalonero's Team, formado por vecinos de Xaló, busca donaciones de material escolar, ropa y juguetes para entregar en el desierto de Merzouga durante el Panda Raid

Marc i David, los dos jóvenes de Xaló participantes de un rally solidario.

Marc i David, los dos jóvenes de Xaló participantes de un rally solidario. / A. Xaló

Laura Florentino

Laura Florentino

Xaló

Los vecinos de Xaló Marc Crespo y David Mestre Moncho se embarcarán en una aventura solidaria participando en el Panda Raid, una prueba que recorre el desierto de Merzouga (Marruecos) a lo largo de más de 2.000 kilómetros con vehículos utilitarios clásicos.

Su vehículo será un Seat Marbella de 1994, cedido por el vecino Domingo Noguera Ferra, con el que competirán bajo el nombre de Xalonero's Team. Más allá del reto deportivo, su principal objetivo es transportar material solidario a comunidades locales del país africano.

Campaña de recogida de ayuda

Con este fin, los jóvenes han puesto en marcha una campaña de recogida de ayuda que permanecerá activa hasta el 9 de abril. Debido a la capacidad limitada del vehículo, solicitan donaciones de material ligero y en buen estado, como material escolar, gafas de sol, ropa ligera o juguetes.

El vecino Domingo Noguera y su vehículo Seat Marbella 1994.

El vecino Domingo Noguera y su vehículo Seat Marbella 1994. / A. Xaló

Las aportaciones pueden entregarse en las instalaciones de la empresa Aluminios el Valle de Xaló, en horario de mañana y tarde, donde se ha habilitado un punto de recogida para facilitar la participación vecinal.

Noticias relacionadas y más

Respaldo de empresas y comercio local

El proyecto cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Xaló, así como de numerosas empresas y comercios locales que se han sumado a esta iniciativa solidaria. Desde el consistorio han querido destacar el carácter solidario de la propuesta y felicitar a los participantes por combinar la aventura del rally con una acción de ayuda humanitaria, al tiempo que han animado a la ciudadanía a sumarse a esta recogida de material.

El Seat Marbella de 1994 con el que participarán en el rally solidario por el desierto.

El Seat Marbella de 1994 con el que participarán en el rally solidario por el desierto. / A. Xaló

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La ingeniería que diseñó la Estación Central de Portela hará la nueva terminal intermodal de València
  2. Fracasa la macrosubasta de los 41 pisos que llevan 15 años parados en l'Alcúdia de Crespins: el 90% no reciben pujas
  3. La Comunitat Valenciana, la segunda con más acusados por corrupción en 2025
  4. Nueva deducción en la Renta 2025: Cómo desgravar hasta 150 euros en la Comunitat Valenciana
  5. Declaración de la Renta 2025: Todas las deducciones fiscales en la Comunitat Valenciana
  6. Compromís denuncia el trato desigual de TVE a la Semana Santa andaluza y las Fallas de València
  7. A un paso del 'boom': la Comunitat Valenciana dispara las ventas de vivienda y roza cifras de 2007
  8. Los 6 mejores merenderos de la Comunitat Valenciana para Pascua: 4 en Valencia, 1 en Castellón y 1 en Alicante

Dos jóvenes de Xaló participan en un rally solidario con un Seat Marbella de 1994

Dos jóvenes de Xaló participan en un rally solidario con un Seat Marbella de 1994

Expertos debaten en el MARQ sobre rituales funerarios y hallazgos de canibalismo en la Cova del Randero de Pedreguer

Expertos debaten en el MARQ sobre rituales funerarios y hallazgos de canibalismo en la Cova del Randero de Pedreguer

Playas de Calp sin humo y accesibles: el consistorio refuerza su compromiso con la sostenibilidad

Playas de Calp sin humo y accesibles: el consistorio refuerza su compromiso con la sostenibilidad

Benitatxell recupera su tradición culinaria con las Jornadas Gastronómicas de la Fava

Benitatxell recupera su tradición culinaria con las Jornadas Gastronómicas de la Fava

El castillo imposible de Al-Azraq: restauración "temporalmente parada"

El castillo imposible de Al-Azraq: restauración "temporalmente parada"

Detenido un conductor por el atropello mortal de un ciclista en Calp

Detenido un conductor por el atropello mortal de un ciclista en Calp

Muere un ciclista tras chocar con un coche en Calp

Muere un ciclista tras chocar con un coche en Calp

Llamamiento para dar con la furgoneta que golpeó a un ciclista y lo lanzó fuera de la carretera en la n-332 entre Benissa y Calp

Llamamiento para dar con la furgoneta que golpeó a un ciclista y lo lanzó fuera de la carretera en la n-332 entre Benissa y Calp
Tracking Pixel Contents