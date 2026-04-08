Vivienda
Xàbia lanza una encuesta ciudadana para conocer la situación real de la vivienda en el municipio
El consistorio de Xàbia busca identificar las dificultades de acceso a la vivienda mediante una encuesta online dirigida a empadronados, que servirá para adaptar las futuras actuaciones municipales
El Ayuntamiento de Xàbia ha impulsado una encuesta dirigida a sus vecinos con el objetivo de analizar en profundidad la situación de la vivienda y recopilar información que permita mejorar las políticas públicas en este ámbito.
La iniciativa busca conocer de primera mano la realidad residencial del municipio, identificando las principales dificultades de acceso a la vivienda, así como las necesidades relacionadas con el alquiler y la compra. El cuestionario también pone el foco en colectivos concretos como jóvenes y familias, con el fin de adaptar las futuras actuaciones municipales a sus demandas.
Esta consulta forma parte de la estrategia del consistorio para ampliar el parque de vivienda pública y hacer frente a uno de los principales retos sociales de la localidad. En esta línea, el ayuntamiento ya está trabajando en distintas actuaciones para incrementar la oferta de vivienda protegida.
82 viviendas de protección pública
Entre los proyectos en marcha destaca la previsión de construir 82 viviendas de protección pública, desarrolladas en colaboración con otras administraciones, con el objetivo de facilitar el acceso a inmuebles a precios asequibles.
Con esta encuesta, el consistorio pretende complementar estas medidas con información directa de la ciudadanía, que permitirá definir con mayor precisión el tipo de vivienda necesaria en el municipio, así como establecer prioridades en futuras intervenciones. Además, los resultados servirán para impulsar nuevas iniciativas, como el desarrollo de más vivienda social o la reactivación del proyecto de VPP en la zona de Montaner.
Futuras ayudas al alquiler
Por otro lado, los datos obtenidos también contribuirán al diseño de futuras ayudas al alquiler que el ayuntamiento está preparando, tal y como anunció la alcaldesa Rosa Cardona en el último pleno.
La encuesta está dirigida exclusivamente a personas empadronadas en Xàbia y puede completarse de forma online a través de los canales habilitados por el consistorio.
Suscríbete para seguir leyendo
- La ingeniería que diseñó la Estación Central de Portela hará la nueva terminal intermodal de València
- A un paso del 'boom': la Comunitat Valenciana dispara las ventas de vivienda y roza cifras de 2007
- Fracasa la macrosubasta de los 41 pisos que llevan 15 años parados en l'Alcúdia de Crespins: el 90% no reciben pujas
- Compromís denuncia el trato desigual de TVE a la Semana Santa andaluza y las Fallas de València
- La Comunitat Valenciana, la segunda con más acusados por corrupción en 2025
- Nueva deducción en la Renta 2025: Cómo desgravar hasta 150 euros en la Comunitat Valenciana
- Declaración de la Renta 2025: Todas las deducciones fiscales en la Comunitat Valenciana
- Los 6 mejores merenderos de la Comunitat Valenciana para Pascua: 4 en Valencia, 1 en Castellón y 1 en Alicante