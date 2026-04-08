Xàbia lanza una encuesta ciudadana para conocer la situación real de la vivienda en el municipio

El Ayuntamiento de Xàbia ha impulsado una encuesta dirigida a sus vecinos con el objetivo de analizar en profundidad la situación de la vivienda y recopilar información que permita mejorar las políticas públicas en este ámbito.

La iniciativa busca conocer de primera mano la realidad residencial del municipio, identificando las principales dificultades de acceso a la vivienda, así como las necesidades relacionadas con el alquiler y la compra. El cuestionario también pone el foco en colectivos concretos como jóvenes y familias, con el fin de adaptar las futuras actuaciones municipales a sus demandas.

Esta consulta forma parte de la estrategia del consistorio para ampliar el parque de vivienda pública y hacer frente a uno de los principales retos sociales de la localidad. En esta línea, el ayuntamiento ya está trabajando en distintas actuaciones para incrementar la oferta de vivienda protegida.

82 viviendas de protección pública

Entre los proyectos en marcha destaca la previsión de construir 82 viviendas de protección pública, desarrolladas en colaboración con otras administraciones, con el objetivo de facilitar el acceso a inmuebles a precios asequibles.

Con esta encuesta, el consistorio pretende complementar estas medidas con información directa de la ciudadanía, que permitirá definir con mayor precisión el tipo de vivienda necesaria en el municipio, así como establecer prioridades en futuras intervenciones. Además, los resultados servirán para impulsar nuevas iniciativas, como el desarrollo de más vivienda social o la reactivación del proyecto de VPP en la zona de Montaner.

Futuras ayudas al alquiler

Por otro lado, los datos obtenidos también contribuirán al diseño de futuras ayudas al alquiler que el ayuntamiento está preparando, tal y como anunció la alcaldesa Rosa Cardona en el último pleno.

La encuesta está dirigida exclusivamente a personas empadronadas en Xàbia y puede completarse de forma online a través de los canales habilitados por el consistorio.