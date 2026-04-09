El Ayuntamiento de Dénia lanza la campaña Barrival para dinamizar el comercio en París Pedrera, Camp Roig y Saladar

La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Dénia, a través de la AFIC en Creama, pone en marcha una nueva edición de la campaña Barrival, una iniciativa que tiene como objetivo dinamizar el comercio de proximidad y reforzar el tejido económico de los barrios. En esta ocasión, la campaña se centra en las zonas de París Pedrera, Camp Roig y parte del Saladar.

La regidora de Promoción Económica, Maria José Garcia, ha recordado que: “Barrival continúa consolidándose como una acción itinerante que recorre los diferentes barrios de la ciudad, acercando oportunidades tanto a los comercios como la ciudadanía y fomentando un consumo más próximo y consciente”.

Hasta 270 cupones digitales

La campaña cuenta con un presupuesto total de 5.000 euros y prevé la emisión de 270 cupones digitales: 20 cupones de 50 euros, 150 cupones de 20 euros y 100 cupones de 10 euros. Los cupones se podrán utilizar en una única compra igual o superior a su valor en los establecimientos adheridos, validándolos mediante código QR o PIN en el momento del pago.

La inscripción comienza hoy

El calendario de la campaña empezará con el periodo de inscripción de comercios, del 9 al 18 de abril. Posteriormente, la ciudadanía podrá inscribirse para participar en el sorteo de los cupones, del 23 de abril al 4 de mayo, a través de la app D-Dénia. El sorteo se realizará el 6 de mayo y los cupones se podrán cambiar en los establecimientos participantes del 7 al 25 de mayo.

Podrán adherirse a la campaña los comercios y servicios ubicados dentro de las zonas delimitadas en las bases y que cumplan los requisitos establecidos. En cuanto a la ciudadanía, podrán participar las personas mayores de 18 años empadronadas en Dénia, la Xara o Jesús Pobre, con NIF o NIE en vigor y registradas en la app D-Dénia.

Para participar en el sorteo, habrá que descargar la app D-Dénia, registrarse con datos reales y verificables y acceder en el apartado “Sorteo Barrival”, donde se tendrá que llenar el formulario con los datos exactos del DNI o NIE. La Concejalía de Comercio verificará la información con el padrón municipal y, una vez validada, se asignará una participación para el sorteo. Las personas ganadoras recibirán su cupón digital directamente en la aplicación.