La concejala Paqui Solivelles abandona el gobierno de Calp: "Falta capacidad de escuchar, dialogar y mantener un vínculo constante con la ciudadanía"

La concejala Paqui Solivelles Sendra abandona el gobierno tripartito de Calp (Somos Calpe, PSOE y Compromís), que ahora queda en minoría, y deja también el partido con el que llegó a la corporación, Somos Calpe, que lidera la alcaldesa, Ana Sala. Ha hecho pública una carta dirigida a sus vecinos en la que reflexiona sobre "la complejidad" de conciliar "las distintas sensibilidades políticas" del pacto de gobierno. Expresa su desilusión por el hecho de que "no haya sido posible alcanzar el grado de diálogo, coordinación y entendimiento" que ella esperaba. Desliza, de hecho, que no se ha sentido "plenamente integrada" y que ha percibido que no todos los concejales han trabajado en la misma dirección.

La concejala advierte de que la renuncia de Juan Manuel del Pino, que era el concejal de Urbanismo y portavoz de Somos Calpe, supuso perder el pegamento que unía al tripartito. "Su aportación resultaba especialmente valiosa por su capacidad de generar equilibrio y estabilidad".

Hace públicas decisiones concretas del gobierno local con las que ha discrepado. Alude a la demolición de la casa Poquet Beltrán y a la subida de la tasa de basura, subida que la propia alcaldesa se comprometió a revisar lo más pronto posible al considerar que era injusta. Mintras, e derribo de la casa del casco antiguo suscitó una fuerte oposición vecinal. Solivelles afirma que ha echado en falta en el tripartito "capacidad de escuchar, dialogar y mantener un vínculo constante con la ciudadanía".

Alfons Padilla

La concejala pasa a la oposición y aboca al gobierno local a la incertidumbre y a acabar el mandato con las dudas de poder sacar adelante proyectos importantes. El tripartito queda con diez concejales frente a los once que suma la oposición del PP (ocho ediles), Defendamos Calpe (dos) y Solivelles, que ahora será edil no adscrita.

Carta abierta

Este es el contenido literal de la "carta abierta a los ciudadanos y ciudadanas de Calp" que ha hecho pública Paqui Solivelles:

"Mediante el presente comunicado, deseo dirigirme a la ciudadanía de Calp, y de manera muy especial, a quienes depositaron su confianza y su voto en la candidatura de la que formé parte en 2023.

Tras una reflexión profunda y serena, he tomado la decisión de abandonar el grupo de gobierno y el partido político Somos Calpe. Se trata de una decisión meditada, adoptada desde la responsabilidad y el respeto, tanto por motivos personales como por consideraciones relacionadas con lo que, a mi juicio, resulta más adecuado para nuestro municipio. Mi intención es comunicarlo con la máxima discreción y sin ánimo de generar controversia.

Durante este tiempo, he podido constatar la complejidad que supone la convivencia entre distintas sensibilidades políticas dentro de un mismo equipo de gobierno. Si bien era una realidad que asumíamos desde el inicio, considero que no siempre ha sido posible alcanzar el grado de diálogo, coordinación y entendimiento que una tarea de esta responsabilidad requiere.

Desde el primer día he procurado desempeñar mi labor con dedicación, compromiso y cercanía, con el firme propósito de servir a mi pueblo con honestidad. No obstante, a lo largo de este tiempo han surgido circunstancias que me han llevado a una necesaria reflexión personal. En algunos momentos no me he sentido plenamente integrada en la dinámica de trabajo, y he percibido dificultades de coordinación entre áreas, así como una falta de alineación que considero importante en el ejercicio de la acción de gobierno.

En este contexto, determinadas decisiones recientes, adoptadas sin el diálogo previo que entiendo necesario, han contribuido a reforzar mi convencimiento de dar este paso. Entiendo que el respeto institucional y la comunicación son pilares fundamentales para el buen funcionamiento de cualquier equipo.

Asimismo, se han producido actuaciones que, en mi opinión, habrían requerido un mayor grado de consenso y participación, tanto dentro de la corporación como con la ciudadanía. Cuestiones como la intervención en la Casa Beltrán, determinadas actuaciones en el casco antiguo o la aplicación de la tasa de residuos son ejemplos que, a mi entender, merecían un proceso más compartido. Pienso que la fortaleza de cualquier acción de gobierno reside en su capacidad de escuchar, dialogar y mantener un vínculo constante con la ciudadanía.

A todo ello se suma la reciente salida de un compañero, cuya aportación resultaba especialmente valiosa por su capacidad de generar equilibrio y estabilidad dentro del equipo. A nivel personal, también ha supuesto un momento significativo.

Soy plenamente consciente de que esta decisión puede no ser compartida por todos. Sin embargo, responde a una convicción personal y al compromiso que mantengo con los ciudadanos y ciudadanas de Calp, especialmente cuando surgen situaciones con las que no puedo sentirme plenamente identificada.

Continuaré desempeñando mi labor como concejala desde el grupo de no adscritos, con la misma vocación de servicio, aportando propuestas y trabajando siempre en beneficio de nuestro municipio.

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Por el presente y el futuro de Calp".