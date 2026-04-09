La Diputación de Alicante destinará casi tres millones a municipios de la Marina Alta con el Plan +Cerca

La Diputación de Alicante destinará este año cerca de 2,8 millones de euros a los municipios de la Marina Alta a través del Plan +Cerca, una iniciativa que busca reforzar la financiación local, especialmente en las poblaciones más pequeñas, para ayudarles a afrontar gastos corrientes.

En total, la inversión alcanza los 2.764.000 euros y beneficiará a 33 municipios y tres entidades locales menores de la comarca, con una población aproximada de 200.000 habitantes. Esto sitúa la aportación media en unos 382,5 euros por habitante.

Municipios en riesgo de despoblación

Este programa, que repartirá cerca de nueve millones de euros en el conjunto de la provincia, pone el foco en esta edición en los municipios con menor población, en especial aquellos con menos de 500 habitantes o en riesgo de despoblación. El diputado provincial por la comarca, Arturo Poquet, ha destacado que el objetivo es dotar a los ayuntamientos de recursos para atender necesidades básicas del día a día.

En este sentido, ha señalado que el Plan +Cerca permitirá a los consistorios “disponer de fondos para cubrir gastos como el acondicionamiento, mejora o mantenimiento de parques y jardines, espacios deportivos, piscinas municipales o consultorios médicos”. Asimismo, ha puesto en valor “la libertad y autonomía” que ofrece este programa para que cada municipio pueda decidir el destino de los fondos “según sus necesidades y prioridades”.

33.000 euros por municipio

El sistema de reparto contempla una asignación fija de 33.000 euros por municipio, a la que se suman cantidades variables en función de la población. Como novedad, este año se incluye por primera vez una línea específica para localidades con menos de 500 habitantes, que recibirán 175 euros por vecino. Los municipios de entre 500 y 1.000 habitantes obtendrán 125 euros por habitante, mientras que aquellos con entre 1.000 y 5.000 recibirán 11 euros por habitante. Además, se añade un incentivo adicional de 10 euros por habitante para las localidades que hayan perdido más de un 7% de población en la última década.

Gracias a estos criterios, algunos de los municipios más pequeños de la Marina Alta, como La Vall d’Alcalà, Llosa de Camatxo o La Vall d’Ebo, recibirán cantidades destacadas por habitante, lo que permitirá reforzar sus servicios básicos y mantener infraestructuras municipales.