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El Montgó emerge en un mar de nubes

Las nieblas están entrando por el litoral por el contraste de temperatura entre el aire, más cálido, y la superficie del mar

El Montgó, un islote que emerge en un mar de nubes

El Montgó, un islote que emerge en un mar de nubes / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Parcent

El Montgó navega en un mar de nubes. La perspectiva esta mañana desde el interior de la Marina Alta es sorprendente. Han entrado nieblas litorales. La costa ha desaparecido. Se la han tragado las brumas. El Montgó y las montañas sobresalen, emergen.

Las nieblas también se han formado en los valles de la Marina Alta

Las nieblas también se han formado en los valles de la Marina Alta / A. P. F.

Las nieblas son consecuencia del contraste térmico entre el aire, más cálido, y la superficie del mar, más fría. Se produce condensación. En la costa, el día está sobrecargado de humedad. La niebla no llega a ser densísima, pero nubla el horizonte. Las brumas también se han formado en los valles de la Marina Alta.

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Imagen tomada desde la carretera del Coll de Rates

Imagen tomada desde la carretera del Coll de Rates / A. P. F.

Las montañas, islotes

Pero cuando se gana altura, en el interior (las imágenes están tomadas desde Cocoll, en Castell de Castells, y el Coll de Rates, en Parcent), se contempla el "mar" blanquísimo de nubes. Las montañas de la comarca asemejan islotes.

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