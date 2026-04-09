El Montgó emerge en un mar de nubes
Las nieblas están entrando por el litoral por el contraste de temperatura entre el aire, más cálido, y la superficie del mar
El Montgó navega en un mar de nubes. La perspectiva esta mañana desde el interior de la Marina Alta es sorprendente. Han entrado nieblas litorales. La costa ha desaparecido. Se la han tragado las brumas. El Montgó y las montañas sobresalen, emergen.
Las nieblas son consecuencia del contraste térmico entre el aire, más cálido, y la superficie del mar, más fría. Se produce condensación. En la costa, el día está sobrecargado de humedad. La niebla no llega a ser densísima, pero nubla el horizonte. Las brumas también se han formado en los valles de la Marina Alta.
Las montañas, islotes
Pero cuando se gana altura, en el interior (las imágenes están tomadas desde Cocoll, en Castell de Castells, y el Coll de Rates, en Parcent), se contempla el "mar" blanquísimo de nubes. Las montañas de la comarca asemejan islotes.
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