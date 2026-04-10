Cultura
La sobrina de Federico García Lorca visita Dénia para rendir homenaje al poeta en una jornada sobre memoria histórica
La jornada 'Recuperar les veus silenciades' en Dénia incluyó un conversatorio con Laura García Lorca y Àngels Gregori, además de una visita a la exposición sobre Juan Chabás y un acto en el Centre Social
Este viernes 10 de abril, Dénia ha acogido la jornada cultural ‘Recuperar les veus silenciades. Lorca i la memòria democràtica’, un acto centrado en la figura del poeta Federico García Lorcay en la reivindicación de la memoria histórica. El evento principal tendrá lugar a las ocho de la tarde en el auditorio del Centre Social, donde se celebrará un conversatorio con Laura García Lorca, presidenta de la Fundación Federico García Lorca y sobrina del poeta, acompañada por Àngels Gregori, poeta y miembro del equipo de comisariado designado por el Ministerio de Cultura para la organización de la conmemoración de la generación del 27.
Firma en el libro de honor
La visita de García Lorca a la ciudad ha comenzado esta tarde con una recepción institucional en el ayuntamiento por parte del alcalde, Vicent Grimalt, y la corporación municipal, donde ha firmado en el libro de honor. Posteriormente, se ha trasladado a la Casa de la Marquesa Valero de Palma para visitar la exposición dedicada a Juan Chabás, en una ruta que también incluirá una parada en la Glorieta del País Valencià ante el busto del autor dianense sobre las 19:30 de la tarde.
Recuperar las voces silenciadas
La jornada culminará con el encuentro abierto al público a partir de las 20 horas, en el que se reflexionará sobre la importancia de recuperar las voces silenciadas por la historia, en un diálogo que conectará la figura de Lorca con el contexto de la memoria democrática y el legado cultural de la Generación del 27.
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