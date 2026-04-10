Calp inicia la redacción del proyecto para reconstruir el sendero de Calalga y Bassetes tras los daños del temporal de 2023

Esta semana ha iniciado la redacción del proyecto para la reconstrucción del sendero que une las zonas de Calalga y Bassetes en Calp, gravemente afectado por el temporal registrado en 2023.

Los trabajos, que acaban de comenzar, incluyen tanto la elaboración del proyecto de ejecución como la dirección facultativa de las futuras obras. El tramo presenta un deterioro significativo en su parte final, lo que ha hecho necesaria una actuación integral para garantizar su recuperación.

Zona colindante con una propiedad privada

La intervención se plantea como una solución técnica compleja debido a la ubicación del sendero, junto al mar y en una zona colindante con una propiedad privada. Además, las características del terreno obligan a diseñar una actuación sólida que asegure la estabilidad del talud, su resistencia frente al oleaje y la escorrentía, y su correcta integración paisajística para reducir el impacto visual.

El ámbito de actuación se sitúa entre la zona de servidumbre de tránsito y el deslinde del dominio público marítimo-terrestre, por lo que el proyecto deberá contar con la supervisión y autorización del Servicio Provincial de Costas de Alicante antes de su ejecución.

Plazo de siete meses

La redacción del proyecto ha sido adjudicada a la empresa Kuroba Quatre por un importe de 41.249 euros y un plazo de siete meses. En una primera fase, se llevará a cabo la recopilación de datos y el análisis detallado del estado actual del entorno. Posteriormente, se elaborará el documento técnico que será remitido a las administraciones competentes para su evaluación.

En caso de que estos organismos establezcan condicionantes, la empresa deberá introducir las modificaciones necesarias hasta definir el proyecto definitivo, que incluirá también una estimación del coste de las obras. A partir de ahí, el consistorio podrá iniciar el proceso de licitación para ejecutar la reconstrucción.

Frenar los procesos de erosión

El proyecto contemplará, además, el estudio de las soluciones constructivas más adecuadas para reforzar el talud, los materiales a emplear y su impacto ambiental, así como la reparación del sendero y la implantación de medidas específicas para frenar los procesos de erosión en la zona.