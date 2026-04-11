Pedreguer, ejemplo en reciclaje: bonificación económica por el buen comportamiento de sus vecinos

El Ayuntamiento de Pedreguerha sido beneficiario de las bonificaciones económicas derivadas de la subvención concedida por la Generalitat Valenciana para el fomento de la recogida separada de biorresiduos, correspondiendo al ejercicio 2025 y gestionada a través del Consorcio del Plan Zonal de Residuos 6, Área de Gestión A1. La aportación recibida asciende a más de 24.150 euros por parte de la entidad.

La gestión de residuos se está convirtiendo en un problema grande para la sociedad, tanto por el alta cantidad de residuos que se genera, como por la mala gestión que hacen algunos ayuntamientos en la hora de planificar su separación y posterior recogida.

En ese sentido, el que está demostrado que es la mejor manera de hacer una separación efectiva y eficiente de las varias fracciones de residuos que se generan en un domicilio, es la recogida puerta a puerta.

Adherido al plan desde hace años

En este municipio ya hace años que se apostó por una recogida separativa única, no solo en la comarca, sino a los 52 municipios que componen el Consorcio.

Esta decisión venía condicionada por las directrices europeas las cuales exigían una reducción drástica de la fracción resto, y un aumento de la fracción orgánica, con la posibilidad de recibir sanciones por parte de la Unión Europea en los municipios que no consiguieron reunir a los datos exigidas.

Pedreguer consiguió regular los porcentajes de esas dos fracciones, debido al buen comportamiento de la población que hacen uso del servicio de recogida puerta a puerta.

Premio al buen comportamiento

Pero más allá de estas posibles sanciones, el que sí que se ha hecho ya es “premiar” en los ayuntamientos que, gracias al buen comportamiento de sus vecinos, más aportaciones de fracción orgánica han hecho al Consorcio.

Este buen comportamiento supone que desde el Consorcio haya un retorno de 24.151,77 euros a las arcas municipales, gracias al gran trabajo de reciclaje que aporta el 28,60% de la totalidad de todos los municipios que forman el Consorcio, 427 toneladas (el siguiente municipio que más aporta es Orba, con 185, el 12,42%). Por otro lado, esa bonificación también permite al municipio ser el único que puede repercutir en la ciudadanía bonificaciones locales por reciclaje.

El importe global destinado a bonificaciones asciende a 84.455 euros, que se distribuyen como retorno económico de las aportaciones en función de la cantidad de biorresiduos recogidos separadamente.

En el caso de Pedreguer, las aportaciones anuales al sistema consorciado de gestión de residuos durante 2025 ascendieron a 257.704 euros, incluyendo tanto el servicio de tratamiento como el coste asociado en el impuesto estatal de residuos. Estas aportaciones sirven de base para el cálculo de la bonificación recibida, que actúa como un retorno proporcional.

A pesar de que Pedreguer se encuentra en un nivel intermedio dentro del conjunto de municipios beneficiarios, su participación destaca en relación con poblaciones de dimensión similar.

Benidorm y Dénia superan ampliamente el millón

Municipios más grandes como Benidorm o Dénia superan ampliamente el millón de euros en aportaciones anuales, situándose como los principales beneficiarios en términos absolutos.

Otras localidades de medida parecida, como Pego (465.448,20 € y bonificación de 0 €) u Ondara (368.426,60 € y bonificación de 98,87 €), presentan aportaciones superiores, mientras que municipios como Orba o Parcent se mantienen en niveles inferiores.

Esto indica que Pedreguer mantiene una posición equilibrada dentro del sistema, con una participación significativa pero no dominante. El volumen de retorno económico que percibe está directamente relacionado con su eficiencia en la recogida selectiva de biorresiduos.

Estas bonificaciones tienen como objetivo incentivar los ayuntamientos a mejorar los sistemas de recogida selectiva, reducir los residuos destinados a vertedero y avanzar hacia un modelo de economía circular.