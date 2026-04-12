Cinco meses con el vial agujereado en Xàbia

Los vecinos están hartos de tener el camino agujereado y de dar tumbos (con el coche y de un lado para otro) para que alguien les dé una solución. Son vecinos de Xàbia, de la partida Cansalades, que linda con el Poble Nou de Benitatxell, pero es como si estuvieran en tierra de nadie. No les suministra el agua la empresa municipal Amjasa, sino la mercantil que se encarga del abastecimiento en Benitatxell y Teulada, Hidraqua. Ya les costó lo suyo que esta última empresa acudiera a reparar una fuga por la que llevaba manando el agua dos meses. No era que saliera el agua a chorro, pero sí borboteaba sin parar y corría por este vial del Lago Balatón.

Después de trasladar la denuncia a este diario, lograron que los operarios de Hidraqua fueran a arreglar la avería. Pero la obra ha quedado a medias. La tubería sigue perdiendo agua. Y el camino está agujereado. Además, los operarios dejaron abandonadas sacas de material en el extremo del camino. Han pasado ya cinco meses y ni la empresa termina los trabajos ni nadie les da una respuesta de cuando se retomarán.

Agujero en el extremo del vial del Lago Balatón / A. P. F.

Tener el camino agujereado (los agujeros dan a la tubería de agua) y con sacas es un incordio. Los vecinos, al pasar con el coche, tienen que esquivar las vallas y meterse en la cuneta no asfaltada. Dan tumbos. Insisten en que esta tubería no pertenece a la empresa Amjasa y que ya querrían ellos recibir el suministro municipal en lugar de tener que ir siempre detrás de la mercantil de los pueblos vecinos. También advierten de que esta tubería está muy deteriorada y sufre constantes roturas. Afirman que en un tramo de unos 50 metros se han dado 28 fugas en los últimos años.

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En tierra de nadie

Recalcan que tienen la impresión de estar en tierra de nadie. La empresa municipal de Xàbia acude a toda prisa a reparar las averías en la red, pero a ellos les suministra el agua otra mercantil y no hay forma de que termine las obras que empezó hace ya cinco meses. Unas 60 casas de esta partida de Xàbia reciben el agua de Hidraqua. Es una anomalía. La mayor parte de estas viviendas se hallan en la urbanización Alborada.