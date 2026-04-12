La figura de Cavanilles protagonizará la nueva ruta teatralizada que impulsa Calp

El Ayuntamiento de Calp impulsará a partir del próximo 24 de abril una nueva ruta teatralizada por el caso antiguo con el objetivo de acercar la historia local a los vecinos y visitantes de una forma dinámica y participativa. La iniciativa, organizada por la Concejalía de Cultura, lleva por título "Cavanilles en Calp".

Figura de Antonio José Cavanilles

La actividad, gratuita y con plazas limitadas, se celebrará a las 19 horas con salida desde la Casa de Cultura. El recorrido estará protagonizado por la figura del botánico y naturalista Antonio José Cavanilles, quien documentó en 1792 el yacimiento de los Baños de la Reina, y servirá como hilo conductor para recorrer distintos momentos históricos del municipio.

Personajes históricos ligados a Calp

Durante la visita, los participantes se encontrarán con personajes históricos ligados a Calp, como el almirante Roger de Llúria, el líder mudéjar Al-Azraq, además de soldados de época napoleónica, piratas berberiscos o la popular Senyoreta Amparito. La propuesta combina así teatro y divulgación para convertir las calles del casco antiguo en un escenario vivo que pone en valor el patrimonio local.

Cartel de la ruta teatralizada de Calp. / A. Calp

Inscripción previa

Para participar será necesario inscribirse previamente a través de la Oficina de Turismo, bien por correo electrónico o teléfono.

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La alcaldesa, Ana Sala, ha subrayado que con esta iniciativa “el ayuntamiento continúa apostando por una programación cultural que combina entretenimiento y divulgación, y que permite redescubrir la identidad histórica de nuestro municipio a través de formatos innovadores y accesibles”.