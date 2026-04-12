Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo ValenciaCostes guerraAgresión PicassentGuerra esmorzaretFestivales ArtsMuralla islámicaFallas MontroiPantalán Sagunt
instagramlinkedin

Cultura

La figura de Cavanilles protagonizará la nueva ruta teatralizada que impulsa Calp

La alcaldesa Ana Sala destaca que el Ayuntamiento apuesta por una programación cultural que une entretenimiento y divulgación, permitiendo redescubrir la identidad histórica del municipio

Ilustración de Antonio José Cavanilles.

Ilustración de Antonio José Cavanilles. / Levante-EMV

Laura Florentino

Laura Florentino

Calp

El Ayuntamiento de Calp impulsará a partir del próximo 24 de abril una nueva ruta teatralizada por el caso antiguo con el objetivo de acercar la historia local a los vecinos y visitantes de una forma dinámica y participativa. La iniciativa, organizada por la Concejalía de Cultura, lleva por título "Cavanilles en Calp".

Figura de Antonio José Cavanilles

La actividad, gratuita y con plazas limitadas, se celebrará a las 19 horas con salida desde la Casa de Cultura. El recorrido estará protagonizado por la figura del botánico y naturalista Antonio José Cavanilles, quien documentó en 1792 el yacimiento de los Baños de la Reina, y servirá como hilo conductor para recorrer distintos momentos históricos del municipio.

Personajes históricos ligados a Calp

Durante la visita, los participantes se encontrarán con personajes históricos ligados a Calp, como el almirante Roger de Llúria, el líder mudéjar Al-Azraq, además de soldados de época napoleónica, piratas berberiscos o la popular Senyoreta Amparito. La propuesta combina así teatro y divulgación para convertir las calles del casco antiguo en un escenario vivo que pone en valor el patrimonio local.

Cartel de la ruta teatralizada de Calp.

Cartel de la ruta teatralizada de Calp. / A. Calp

Inscripción previa

Para participar será necesario inscribirse previamente a través de la Oficina de Turismo, bien por correo electrónico o teléfono.

Noticias relacionadas

La alcaldesa, Ana Sala, ha subrayado que con esta iniciativa “el ayuntamiento continúa apostando por una programación cultural que combina entretenimiento y divulgación, y que permite redescubrir la identidad histórica de nuestro municipio a través de formatos innovadores y accesibles”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan muerto de una puñalada a un hombre en plena calle en Burjassot
  2. Investigan la muerte de un hombre tras consumir alfa en un encuentro sexual en Benetússer
  3. El hombre muerto en el encuentro sexual de Benetússer intentó huir de su agresor tras haber sido encerrado en una habitación
  4. Llegan las lluvias y el barro a Valencia: la Aemet indica las horas en las que lloverá más y hasta dónde bajarán las temperaturas
  5. Buenas noticias para los valencianos: el próximo festivo del calendario laboral permite un puente de 3 días
  6. Llega el cambio en el tiempo de València: la Aemet prevé polvo en suspensión, caída de las temperaturas y lluvias
  7. Batalla campal en la Saïdia: 'Los vecinos tenemos miedo
  8. Antonio Carmona: «Soy un sobreviviente: después de lo que me pasó, subirme a un escenario es el secreto de la vida»

Cinco meses con el vial agujereado en Xàbia

Cinco meses con el vial agujereado en Xàbia

La figura de Cavanilles protagonizará la nueva ruta teatralizada que impulsa Calp

La figura de Cavanilles protagonizará la nueva ruta teatralizada que impulsa Calp

Llegan las lluvias y el barro a Valencia: la Aemet indica las horas en las que lloverá más y hasta dónde bajarán las temperaturas

Llegan las lluvias y el barro a Valencia: la Aemet indica las horas en las que lloverá más y hasta dónde bajarán las temperaturas

Pedreguer, ejemplo en reciclaje: bonificación económica por el buen comportamiento de sus vecinos

Pedreguer, ejemplo en reciclaje: bonificación económica por el buen comportamiento de sus vecinos

Calp inicia la redacción del proyecto para reconstruir el sendero de Calalga y Bassetes tras los daños del temporal de 2023

Calp inicia la redacción del proyecto para reconstruir el sendero de Calalga y Bassetes tras los daños del temporal de 2023

La sobrina de Federico García Lorca visita Dénia para rendir homenaje al poeta en una jornada sobre memoria histórica

La sobrina de Federico García Lorca visita Dénia para rendir homenaje al poeta en una jornada sobre memoria histórica

Somos Calpe acusa a Solivelles de abandonar el gobierno “por WhatsApp”

Somos Calpe acusa a Solivelles de abandonar el gobierno “por WhatsApp”

El Ayuntamiento de Dénia lanza la campaña Barrival para dinamizar el comercio en París Pedrera, Camp Roig y Saladar

El Ayuntamiento de Dénia lanza la campaña Barrival para dinamizar el comercio en París Pedrera, Camp Roig y Saladar
Tracking Pixel Contents