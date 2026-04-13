Calp, el gran pueblo del sello, reúne a la filatelia valenciana

El próximo domingo 19 de abril, la Federación de Asociaciones Filatélicas de la Comunitat Valenciana, FASFILCOVA, celebrará su anual Asamblea 2026, en Calp, acto que tendrá lugar a las 12.30 horas en los salones de la cafetería del club de tenis de Calp, y a la que están convocadas las 14 sociedades filatélicas que son miembro de esta federación territorial.

Calp volverá a ser centro neurálgico de la filatelia por un día, para aglutinar en torno a un mismo escenario la filatelia actual que se desarrolla en tierras valencianas. Entre los temas a presentar y acordar, se dará cuenta de las actividades realizadas durante el ejercicio 2025, donde la filatelia valenciana volvió a ser referente dentro del panorama filatélico español, y se pondrán las bases de los proyectos de futuro que cada una de las representadas y asistentes a esta cita, pondrán sobre la mesa. Lo que se decida en Calp marcará el futuro de la filatelia valenciana para los próximos años.

El cartel de la asamblea de Calp / Levante-EMV

Actualmente forman parte de esta federación territorial de filatelia, las sociedades de Calp, Benissa (2), Alicante, Alcoi, L´Alcora, Cocentaina, Elda, Manises, Onda, València (SOVAFIL), Dénia y Villarreal, así como la única que existe en la provincia de Murcia, Cartagena, que al no disponer de territorial, forma parte de la Valenciana.

Siendo su presidente el calpino, José Ivars Ivars, se ha preparado un intenso programa de actividades que dará comienzo con la visita-guiada a Banys de la Reina, para proseguir con un Cambalache Filatélico en el que participaran tanto comerciantes como aficionados, y donde el intercambio de sellos será el cometido principal de esta actividad.

Un pueblo con gran tradición filatélica

No es la primera vez que este colectivo de filatelistas elige Calp para celebrar alguna de sus reuniones, siendo habitual que tanto la Junta Directiva de la FASFILCOVA como la propia Federación, hayan celebrado varias de sus habituales reuniones, dando forma a proyecto e iniciativas con el fin de divulgar este coleccionismo por toda la Comunitat Valenciana.

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Al finalizar la Asamblea Anual 2026 de la FASFILCOVA, tendrá lugar una comidad de hermandad donde por norma se sigue hablando de sellos pero ya de forma mas distendida.