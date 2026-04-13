El Mitjafava Fest de Benitatxell une a Maria Albero (@saboreanda) y a Carlos G. Moreno (Dexcaro) en un 'showcooking' gratuito con haba poblera

El Mitjafava Fest 2026 se pone el delantal para demostrar que el haba poblera es mucho más que tradición; también puede ser alta cocina. Este viernes 17 de abril, las manos expertas de Maria Albero (@saboreanda) y Carlos G. Moreno (Dexcaro) se darán cita en El Poble Nou de Benitatxell para transformar el producto estrella del municipio en platos que quitan el sentido. Ofrecerán un showcooking en directo, abierto a todo el público, donde la técnica, el sabor y el ingenio serán los ingredientes principales del menú.

El acontecimiento, que se celebrará a partir de las 20:00h en el parking de la avenida de València, es de entrada libre y gratuita. Después de la muestra de cocina, se ofrecerá a todas las personas asistentes un vino de honor y las tapas ideadas por Maria, que preparará ‘Mi interpretación del día de la mona’, una tosta con pan brioche con crema de queso, ensalada de habas y sobrada caramelizada; y Carlos, que cocinará haba poblera sobre tartar de vieira en su concha y gazpacho de ají amarillo con aceites de clorofilas.

El acto será conducido por la publicista y comunicadora Elena Vidal, quien, a través de su perfil de Instagram, @alicantestreetstyle, se ha consolidado como un referente en la difusión de planes, gastronomía y ocio en la provincia de Alicante. Además, el vino de honor estará amenizado por la música del saxofonista Alfredo Ripoll.

La cocina de Maria Albero (@saboreanda)

Maria Albero es cocinera, divulgadora gastronómica y creadora del blog y la cuenta de Instagram ‘Saboreanda’. Después de trabajar en profesiones alejadas de la gastronomía, decidió apostar por su ilusión: la cocina.

En 2017 creó el blog Saboreanda y dos años después ganó el concurso Blogueros Cocineros de Canal Cocina. Desde 2018 se dedica a la creación de contenido gastronómico para marcas y empresas. Cuenta con tres libros publicados, ‘Las recetas de Saboreanda’ (2020), ‘Las cenas de Saboreanda’ (2023) y, en 2025, su primer libro autoeditado junto a su madre, ‘CASA, las recetas de mi madre’.

A través de las redes sociales, talleres y cursos, ha encontrado una forma de conectar con la gente, compartir sus recetas y defender el mercado, el producto local y la cocina mediterránea. Recientemente ha sido premiada a la Trayectoria Profesional en los Premios Yummy 2025.

La cocina de Carlos G. Moreno (Dexcaro)

El chef Carlos G. Moreno –granadino de nacimiento y alicantino de adopción–, es puro atrevimiento. Le gusta sorprender a la gente con su cocina y generar nuevos impactos y experiencias. Aunque en sus inicios profesionales se dedicó al servicio militar, no tardó en darse cuenta de que la cocina era su pasión.

Ha trabajado como cocinero para diferentes cadenas hoteleras, además de en restaurantes como Puerto Blanco (Calp). Tras más de diez años dedicándose al sector, en 2021 decidió dar forma a su propio proyecto en Dénia: Dexcaro by Carlos G. Moreno.

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Premiado con 1 Sol por la Guía Repsol en 2025, el restaurante es “un homenaje a los mejores productos de aquí con los mejores ingredientes de allá”. En definitiva, un viaje gastronómico por las culturas del mundo. El local funciona como un “metarrestaurante”, porque dentro de la propuesta general existe otra mucho más técnica y exclusiva: el Menú Dexperience, que combina la cocina informal, aunque de vanguardia de Dexcaro, y la gastronomía de alto nivel.