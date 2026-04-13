¿Qué vale un chalé en Xàbia? El precio medio ya supera los 1,4 millones

El precio cuenta. Es un valor contante y sonante. Pero "el precio llega tarde a la fiesta". La frase ha hecho fortuna. Es del experto Luis Alberto Fabra Garcés, director de la Cátedra del Mercado Inmobiliario y conocido como "el hombre de los datos" (ese es su perfil en Instagram). Él insiste: el precio es la traca final. Los analistas, al olfatear las oscilaciones y predecir posibles tendencias, se fijan en las compraventas, en el (des)orden mundial, en los datos de empleo, en el ahorro, en los incrementos demográficos. El experto advierte que ya no hay cultura del ahorro, que antes las familias guardaban en la hucha el 20 % del coste de la vivienda y ya tenían un colchón para comprar con cierto desahogo. Lanza una reflexión interesante. Muchos universitarios que acuden a sus clases, en teoría jóvenes que pronto aspirarán a independizarse, tienen móviles y conducen coches mucho más caros que el suyo. Curiosísimo. Es evidente que el acceso (a veces imposible acceso) a la vivienda es lo que más inquieta a la población. Pero el concepto intemperie ha cambiado. Se vive en las redes. Hiperconectado. Estar al raso es hoy no tener un móvil de ultimísima generación.

Al grano. Los precios de la vivienda están por las nubes en Xàbia. Son los más altos por metro cuadrado en la Comunitat Valenciana. Han subido en el último año un 13,3 %. Se sitúan, de media (precio medio tasado), en 3.436 euros. Tras Xàbia están Benidorm (3.081 euros el m2), Calp (3.042 euros), València (2.791 euros) y Dénia (2.676 euros). Este "ranking" explica por qué vecinos de la Marina Alta ya están empezando a buscar casas en la comarca de la Safor. En Gandia, el precio del metro cuadrado de la vivienda está en 1.657 euros.

Mientras, el precio medio de los chalés ha subido en Xàbia a 1.442.591 euros. En la zona de Balcón al Mar, el Tossalet y Cap Martí, donde abundan los chalés de lujo, el metro cuadrado supera los 4.300 euros.

El experto Luis Alberto Fabra Garcés, de la Universidad de Zaragoza, desgranó los datos del mercado inmobiliario en Alicante y la Comunitat Valenciana / Levante-EMV

Pero quizá lo que más llama la atención es que los pisos y apartamentos también son carísimos. Después del confinamiento por la epidemia del covid, los compradores han buscado viviendas con más terraza, más jardín y más metros. A Xàbia también ha llegado el modelo de los "edificios cebra" (se llaman así por las fachadas anodinas de franjas blancas y negras), urbanizaciones sin bajos comerciales y cerradas alrededor de un jardín y la obligada piscina. Y lo que se espera con ansia son las viviendas de protección pública. Deberían ser un contrapeso y ayudar a contener los precios.

El experto alude a un dato revelador. Mientras que en 2024 los portales inmobiliarios ofertaban unas 2.200 viviendas en Xàbia, ahora esa oferta ha caído a 1.300 viviendas. Se contrae la oferta y la demanda no afloja. Consecuencia: subida de precios. Luis Alberto Fabra avisa de que ese incremento "no es sostenible" y supera ya el de la burbuja inmobiliaria. No obstante, el mercado es ahora mucho más estable. Eso sí, se agiganta la brecha entre los precios de la vivienda y los salarios. "Eso genera expulsión. Es preocupante", indica el analista.

Estas vistas no tienen precio. ¿O sí? Xàbia lidera el valor del metro cuadrado construido en la Comunitat / A. P. F.

Xàbia atrae a muchos compradores extranjeros. El concepto de nómada digital ha hecho camino. Las viviendas se compran para vivir todo el año. El teletrabajo, tras la pandemia, también gana terreno. Es curioso cómo se va disolviendo el concepto tradicional del hogar. Por una parte, se convierten en inversión (comprar para alquilar) y por otra en oficina y lugar de trabajo (teletrabajo).

Los neerlandeses, los compradores más numerosos

En este municipio, el 64 % de las compras de vivienda las han realizado en el último año extranjeros. Los más numerosos son los neerlandeses. Han desbancado a los británicos, que están en segundo lugar. Luego se sitúan los belgas, polacos, alemanes, ucranianos, rusos, suecos y franceses.

Eurojavea, una inmobiliaria local fundada en 1998 y que dirige Stephan Fremeijer, un xabienc de origen neerlandés, se toma muy en serio los vaivenes del mercado. Acude al experto Luis Alberto Fabra para que desmenuce los datos. Esta empresa es netamente local. Todos sus empleados, desde su responsable hasta los constructores, son de Xàbia. Ese arraigo genera confianza. Eurojavea propicia el encuentro del "hombre de los datos" con los periodistas. Tiene mérito que una promotora ponga sobre la mesa análisis objetivos. El director de la Cátedra del Mercado Inmobiliario destaca la "valentía y el rigor" de esta empresa. Por su parte, Stephan Freimejer subraya que esos clientes neerlandeses que ahora son mayoritarios le trasladan sus inquietudes. "Me dicen que ellos no vienen a Xàbia a invadir, sino a convivir. Quieren integrarse".

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También participa en este encuentro The Adelante Homes, una empresa que diseña y reforma hogares con criterios ecoclimáticos, de apoyo a la artesanía local y de bienestar. Reformar el parque de viviendas es infinitamente más sostenible que construir más y más. La villa Buganvilla, donde tiene lugar el encuentro, es un chalé de los años 70 reformado. Está en la Cuesta de San Antoni. Aquí hay chalés aparatosos. Este es discreto, escalonado, se "esconde" en la ladera. Reforma e integración paisajística. Eso es el futuro. Sobran "hitos" arquitectónicos.