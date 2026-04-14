La alcaldesa de Calp desliza que la salida del tripartito de la concejala Paqui Solivelles la han instigado el PP y César Sánchez
Ana Sala se rodea de los ediles de Somos Calpe, PSOE y Compromís para acusar a la concejala de actuar con "premeditación, nocturnidad y alevosía"
El portavoz de Compromís califica a Solivelles de "tránsfuga"
"Gobernar en minoría no es un problema. Lo están haciendo en Xàbia y Ondara", ha dicho al alcaldesa
Lo ha dejado en el aire, en una nebulosa. Pero tampoco hacía falta que fuera más explícita. "Tengo la convicción de que esta decisión no la ha orquestado la concejala. No está sola. Nunca lo ha estado", ha afirmado hoy la alcaldesa de Calp, Ana Sala, quien ha comparecido junto a los ediles del gobierno tripartito (Somos Calpe, PSOE y Compromís) para dar su punto de vista sobre la salida del gobierno local de Paqui Solivelles, quien ahora es concejala no adscrita (también ha abandonado el grupo Somos Calpe) y está en la oposición. El tripartito ha quedado en minoría. Y la alcaldesa ha deslizado que la decisión de Solivelles la ha instigado el PP y, en concreto, su líder, el exalcalde y ahora concejal y diputado en Madrid César Sánchez.
"Detrás de esta decisión hay otras personas. Quieren influir desde fuera. Esas personas tienen gran experiencia política. La política es su vida. Y han ostentado grandes responsabilidades, incluso la de alcalde. Siempre han querido mover los hilos", ha interpretado Ana Sala, que ha considerado que Solivelles debería renunciar al acta de concejal. "El PP tiene un gran problema. No se resigna a no llevar las riendas de este pueblo", ha añadido.
La alcaldesa le ha pedido a la concejala no adscrita que no bloquee proyectos importantes para Calp. Y también le ha recriminado que faltase a 20 juntas de gobierno. "Las amenazas y las provocaciones han existido. Pero, con los años, me he atemperado y no he querido precipitarme", ha dicho Sala.
La alcaldesa ha explicado que la salida del gobierno de la concejala le pilló fuera y en su último día de vacaciones. Ha criticado que la comunicase por wasap. Ha acusado a Solivelles de actuar con "premeditación, nocturnidad y alevosía".
El portavoz del PSOE, Guillermo Sendra, ha abundado en lo mismo. "No somos ingenuos. La concejala ha encontrado abrigo y acolpe en otra formación política". Ha negado que la salida de la concejala haya desatado una crisis en el gobierno local. "Estamos unidos y trabajamos con coherencia".
Perles califica a la concejala de "tránsfuga"
Mientras, el portavoz de Compromís, Ximo Perles, ha calificado a la concejala ya no adscrita de "tránsfuga" y ha insistido en que Solivelles les ha amenazado de forma reiterada con marcharse a la oposición y dejar al tripartito en minoría. Ha recordado que la "línea roja" que Compromís le marcó a la "señora tránsfuga" fue que "el exconvicto Mario Conde" no podía dar una conferencia pagada con 15.000 euros del ayuntamiento.
Curiosamente, la alcaldesa ha evitado referirse a Solivelles como concejala tránsfuga y ha rectificado cuando ha utilizado esa palabra. "No, no, concejala no adscrita".
La alcaldesa ha detallado que la tenencia de alcaldía que tenía Paqui Solivelles la asume el socialista Marco Bittner. Mientras, la delegación de Creama pasa a Álex Coca. Recursos Humanos lo gestionará Rebeca Merchán. Y de Hacienda y Tesorería se hará cargo Ximo Perles. "No nos da pereza. Vamos a seguir trabajando con las mismas ganas. Gobernar en minoría no es un problema. Lo están haciendo en Ondara y Xàbia", ha dicho Ana Sala.
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